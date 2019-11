Cote d'Ivoire: Leadership et innovation - 130 jeunes formés par un club service

La coordination nationale des clubs Rotaracts et interacts de Côte d'Ivoire veut apporter sa pierre à l'édification du tissu socio-économique.

A cet effet, elle a organisé un séminaire national de formation le 2 novembre 2019, au Centre des métiers de l'électricité à Bingerville autour du thème : « Boostez vos performances et votre carrière professionnelle ».

L'objectif de ce séminaire, selon Ismaël Blanchard Konan, le représentant de rotaract Côte d'Ivoire, vise à permettre aux rotaractiens ou non rotariens de bénéficier d'une formation sur le leadership et le développement personnel.

Il vise également à doter les jeunes ivoiriens d'aptitudes de leadership. Pour lui, la formation est l'un des piliers pour une jeunesse forte et meilleure.

A l'en croire, plus de 130 jeunes ont renforcé leurs capacités pour booster leur carrière professionnelle en termes de leadership et de l'innovation.

Des conférences et ateliers ont meublé le séminaire avec des thématiques telles que « Exploitez l'une des clés les plus puissantes et boostez votre carrière professionnelle », « Triompher dans le changement », « La prise de parole en public », « L'entrepreneuriat », etc.

Cette formation s'est faite en présence de Bamba Mamadou, adjoint au maire de Bingerville, représentant Michèle Pitte Haddad, présidente de rotary club Bingerville-Paris village, marraine de la cérémonie.

A noter que les clubs rotaracts et interacts sont des clubs services de rotary club international, né en 1958. En Côte d'Ivoire, il existe depuis 1982 et compte plus de 294 membres.