Sénégal: Mondial U17 - Les lionceaux s'inclinent et terminent à la 2e place

L'équipe du Sénégal U17 a subi ce samedi, sa première défaite face à celle du Japon (1-0) en match comptant pour la troisième et dernière journée du premier tour de la Coupe du monde « Brésil 2019 ». Les cadets sénégalais cèdent du coup la première place du groupe D.

Vainqueur des Etats-Unis (1-4) et des Pays Bas (3-1), le Sénégal visait le carton plein et assurer en même la place de leader du Groupe D de la Coupe du monde U17 qui se joue au Brésil.

Mais la tâche a été plus ardue face à l'équipe du Japon, son troisième et dernier adversaire. Les Lionceaux ont été battus sur le score de 1 à 0 après une partie très disputée et à rebondissements.

Face aux Samouraïs bleus, l'entraîneur Malick Daff a dû remanier son équipe type en opérant six changements par rapport à ses deux précédents matchs.

Mais aussi pour pouvoir éviter d'éventuelles suspensions en direction des matchs couperets qui attendent le Sénégal à partir des 8èmes de finales. Les cadets ont pourtant tenu la dragée haute à une équipe joueuse et qui s'est offerte de bonnes opportunités de scorer.

En deuxième période, les Japonais vont mettre au profit leur temps fort pour mettre le feu dans la défense sénégalaise.

Les Lionceaux résistent à la pression et s'offrent de bonnes séquences de jeu au vu des assauts bien menés dans les phases offensives par Alioune Baldé, percutant sur l'aile gauche et Moustapha Diaw, qui procurent au Sénégal de franches occasions de but.

Mais l'efficacité sera plus du côté des Samouraïs bleus. Les champions d'Asie ne tardent pas à trouver l'ouverture à la 83ème mn suite à manque de concentration dans la défense sénégalaise.

Entré en cours de match, Nashikawa se défait du marquage à l'entrée de la surface et remporte facilement son duel face au gardien Pape Ibrahima Dione qui a pris en cours de jeu, la place de Ousmane blessé.

Invaincu et sans encaisser le moindre but (2 victoires et 1 nul), le Japon empoche les 3 points et termine 1er du groupe D avec 8 points.

Ayant déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale grâce à ses deux succès, le Sénégal, deuxième avec 7 points, va croiser en 8ème de finale l'Espagne, leader de la poule E.