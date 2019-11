Soudan: L'Ambassadeur d'Afrique du Sud loue les relations le Soudan

Khartoum — L'Ambassadeur d'Afrique du Sud, Francis Mullowi a affirmé la profondeur et éternel des relations entre le Soudan et l'Afrique du Sud et a vu une évolution dans divers domaines.

Lors de sa visite au Conseil de l'amitié populaire, en présence de l'équipe de l'ambassade et des dirigeants du Conseil de l'amitié.

M. Mullowi a exprimé heureuse d'être ambassadeur à Khartoum et j'ai trouvé la générosité et l'hospitalité du peuple soudanais, souhaitant que la paix et la sécurité règnent dans tout le pays.

Pour sa part, la secrétaire générale d Conseil de l'amitié populaire, Salwa Mohamed Mahjoub a salué l'ambassadeur d'Afrique du Sud et que les relations entre les deux pays, félicitant des efforts de l'ambassadeur dans le renforcement des relations fraternelles.