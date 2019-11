Sénégal: Mise en service du TER en fin novembre - Abdou Karim Fofana douche les ardeurs

Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'Hygiène publique a vraisemblablement douché les fervents partisans du Train Express régional (Ter) hier, dimanche 3 novembre 2019.

Pour cause, il a révélé lors de sa sortie à l'émission Grand jury de la Rfm que le Ter dont la mise en service était prévue le 30 novembre 2019 ne le serait probablement pas à cette date. Qui plus est, il a évoqué la possibilité d'une loi pour lutter contre le désencombrement et l'insalubrité.

Les passagers, principalement dakarois, qui rêvaient de voyager à bord du Train Express régional (Ter) pour ce mois de novembre, peuvent déchanter. L'infrastructure ne sera pas livrée à date échue, après un premier report.

L'aveu est d'Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique qui s'est livré à des explications dans le Grand Jury de Rfm hier, dimanche. «Il faut dire la vérité, je ne pense pas que le Ter va démarrer ses activités en fin novembre.

La date du 30 novembre, ce n'est plus possible. Il faut s'en rendre compte aussi, quelquefois on énonce des choses et on a la volonté de le faire et à date échue, ça n'arrive pas.

Il faut avoir de la tolérance aussi. Nous ne sommes pas superman, nous exécutons des politiques publiques et des projets complexes avec beaucoup de prestataires...

C'est la première fois qu'on a un projet de cette taille-là. Aujourd'hui, trois ou quatre mois de plus, je ne vois pas la différence», a-t-il expliqué.

Dans la foulée, le ministre Fofana de déclarer que le plus important, c'est de sortir les Dakarois de l'usage des transports en commun dans des conditions précaires. « Ce sont des projets complexes et il peut y avoir des dysfonctionnements et peut être d'ici la fin de l'année, le projet fonctionnera ».

Se prononçant par ailleurs sur la lutte contre le désencombrement et l'insalubrité engagée par l'Etat du Sénégal, le ministre Fofana a révélé que le gouvernement envisageait de mettre en place un projet de loi sur la question.

« Ce projet de loi qui prévoit de durcir les sanctions notamment financières, a été transmis au secrétariat général du gouvernement... et dans quelques semaines ou quelques mois, nous irons le défendre à l'Assemblée nationale».

Pour le ministre, ce projet de loi entend changer la réglementation, mais aussi permettre aux Sénégalais de savoir qu'il y a maintenant des mesures coercitives contre l'encombrement.