Gabon: Quand Hoffman redonne de la vie au Rap underground

Hoffman, le patron et producteur du Label Mapane Life Style s'est entouré des légendes du Rap gabonais tels que Ba'ponga, NGT, Do et Mismapind dans le titre dénommé "Encore vivant" pour nous ramener dans du underground qui se fait de plus en plus rare dans le game.

"Vendredi le son bizarre là est en ville, il va se balader comme un fou", c'est ainsi que Ba'ponga s'exprimait sur la toile parlant de la sortie du titre "Encore Vivant". En effet, le son est disponible en mode street vidéo depuis vendredi dernier. Et on peut vraiment le qualifier de "Bizarre", parce qu'il n'a rien avoir avec tous qui se fait de nos jours.

Par cette production du studio garage qui est pensée par Hoffman, les anciens donnent de la graine à la nouvelle génération. On retrouve dans ce titre un Ba'ponga au flow lourd et imposant comme à l'époque de Raaboon, un Mismapind toujours aussi technique, un NGT toujours aussi cru par sa plume, un DO toujours aussi contestataire et un Hoffmann en porte-voix du mapane.

Cette collaboration qui nous ramène à l'âge d'or du Rap gabonais (année 2000) est validée par les connaisseurs du beau et bon Rap. À l'exemple de l'animateur Dafreshman Didier qui encense Ba'ponga . Par cette collaboration, Hoffman montre une fois de plus qu'il est toujours possible de se faire plaisir en faisant du Rap street comme à l'époque.