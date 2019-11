Algérie: 1er Novembre 54 - Bensalah reçoit plusieurs messages de vœux

Alger — Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu plusieurs messages de vœux de souverains et présidents de pays frères et amis à l'occasion du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, a indiqué dimanche un communiqué de la Présidence de la République.

Dans son message de vœux, le président tunisien, Kaïs Saïed, s'est remémoré "avec fierté les épopées de la longue lutte nationale et les hauts faits de la résistance algérienne contre le colonialisme abject", réitérant à cette mémorable occasion son engagement à "continuer d'œuvrer au raffermissement des liens séculaires de fraternité entre les deux pays et au renforcement de la coopération et du partenariat en vue de concrétiser les aspirations des deux peuples frères à davantage d'intégration".

Pour sa part, le président russe, Vladimir Poutine a exprimé, dans un message de vœux au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, ses "chaleureuses" félicitations à l'occasion du 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, en saluant le caractère "constructif" des relations algéro-russes, qui avait été mis en avant récemment lors des entretiens entre MM. Bensalah et Poutine à Sotchi en marge du sommet Russie-Afrique.

Dans son message au chef de l'Etat, le président chinois, Xi Jinping, a présenté ses voeux "les meilleurs" à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Glorieuse Révolution, saluant la "profondeur" de l'amitié entre les deux pays et se disant pleinement "disposé à renforcer les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines".

Le président français, Emmanuel Macron a, de son côté, adressé un message de vœux dans lequel il a fait part de ses "meilleurs" vœux au chef de l'Etat et au peuple algérien à l'occasion de cette fête nationale, qualifiant l'Algérie de "grand partenaire" pour son pays et appelant de ses vœux "la poursuite du renforcement de cette relation entre les deux pays dans tous les domaines, dans l'intérêt des peuples algérien et français, notamment les jeunes".

De son côté, la reine d'Angleterre, Elisabeth II a présenté ses vœux au peuple algérien, exprimant ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité.

Dans son message, le président de la République Turque, Recep Tayyip Erdogan a salué le caractère "exceptionnel" des relations bilatérales qui tirent leur force de leur histoire commune et des liens de fraternité et d'amitié entre les deux peuples, se disant convaincu que "les efforts communs sont à même de renforcer la coopération bilatérale".

Pour sa part, le président de la République d'Italie, Sergio Mattarella a saisi cette occasion pour célébrer les relations "traditionnelles et solides" établies entre les deux pays qui entretiennent "des liens profonds et un partenariat fructueux".

De son côté, le président de la République Fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier s'est félicité du "souci commun des deux pays de parvenir à un règlement pacifique des conflits et rétablir la stabilité dans la région", exprimant sa "satisfaction" des relations "solides" qui lient les deux pays et sa volonté de les intensifier.

Partageant la joie de la célébration de cet anniversaire glorieux, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda s'est dit "grandement satisfait du développement des relations entre l'Algérie et la Pologne dans divers domaines", se félicitant du fait que "l'Algérie soit devenue l'un des principaux partenaires de son pays en Afrique".

A cette occasion, le président de la Confédération de Suisse, Ueli Maurer a exprimé la "disponibilité" de son pays à œuvrer au "renforcement des relations bilatérales enracinées dans l'histoire pour asseoir un partenariat basé sur les compétences que recèlent les deux pays, au mieux des aspirations des deux peuples".

Le chef de l'Etat a reçu d'autres messages de vœux dans lesquels des souverains et des présidents de pays amis lui ont exprimé leur sincères félicitations, souhaitant prospérité et progrès pour l'Algérie.

Ces messages émanent du Roi Willem-Alexender R. des Pays-Bas, du Roi des Belges, le souverain Philippe, de la Reine du Danemark, Margrethe II, du Roi d'Espagne, Felipe R, du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du président de la République fédérale d'Autriche, Alexander Van Der Bellen.

M. Bensalah a, également, reçu des messages de vœux de la part du président de la Commission des affaires de la République démocratique populaire de Corée, Kim Jong Un, du président de la République du Bengladesh, Mohamed Abdel Hamid, du président d'Irlande, Michael D. Higgins, du président de la République des Philippines, Rodrigo Roa Duterte, du président de la République de Corée, Moon Jae-in, du président du Turkménistan, Gurbanguly BerdiMuhamedov et du Secrétaire Général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit.