Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le grand centre commercial de Brazzaville bientôt ouvert

Construit sur une superficie de 48, 733m², "Brazzaville Mall" entend offrir à la fois un espace commercial avec de nombreuses enseignes internationales, un supermarché et des lieux de loisirs. L'inauguration du "shopping center" est prévue en décembre.

Les travaux ont déjà été exécutés à 90%, a confié un responsable du chantier, confirmant l'ouverture du centre commercial dans quelques semaines mais qui ne concernera qu'une partie du module de l'ouvrage.

Hormis l'espace réservé au centre d'achats et aux restaurants ainsi qu'aux cafés, "Brazzaville Mall" comporte également des bâtiments dédiés aux services indispensables tels que les banques, les pharmacies, les salons de beauté, les spa et salles de sport.

À cela s'ajoutent des espaces de divertissements dont un cinéma, une galerie d'art et des espaces de jeux pour enfants. D'après la même source, le but de cette installation est de satisfaire les besoins de la population locale : avoir de nouveaux espaces pour vivre et passer du bon temps entre amis et en famille.

« Le style du centre commercial sera un mélange de touches locales et internationales pour un rendu unique qui plaira au plus grand nombre (...) À "Brazzaville Mall", les visiteurs apprécieront les marques internationales les plus prestigieuses, des endroits de divertissement sur mesure ainsi qu'une offre incroyable de magasins, restauration et services », expliquait, il y a quelques mois, Aurélia Liande, la présidente-directrice générale de Vision real development(VRD), la société promotrice du chantier.

Le projet de VRD va au-delà de "Brazzaville Mall", à en croire Aurélia Liande. Il s'étendra hors les murs à travers des activités de loisirs tout au long de la corniche accessible au plus grand nombre.

Signalons que le grand centre commercial "Brazzaville Mall" est situé au cœur de Brazzaville, à Mpila, dans la zone où se touvaient des casernes militaires détruites du fait des explosions du 4 mars 2012.