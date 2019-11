Sénégal: Abdou Karim Sall - «D'ici quelque temps, le nombre de plastiques dans les mers depassera le nombre de poissons»

Dans quelques années, il y aura plus de plastiques que de poissons dans les mers. Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui alerte ainsi à travers le Jury du dimanche sur Iradio donne des gages par rapport à la révision de la loi sur le plastique et l'effectivité de son application.

Dans un autre registre, face à la désertification, rappelant que le Sénégal s'engage à reboiser 2 millions d'hectares à l'horizon 2030, en raison de 200 mille hectares par an, le ministre relève que les Sénégalais sont «en mesure de reboiser jusqu'à 45 millions d'arbres».

«D'ici quelque temps, le nombre de plastiques dans les mers dépasserait le nombre de poissons». Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement et du Développement durable tire la sonnette d'alarme par rapport au péril plastique, dans les océans.

Invité de l'émission Jury du dimanche sur Iradio, hier, Abdou Karim Sall n'a pas manqué de partager ses inquiétudes, celles des environnementalistes, sur les effets des plastiques qui ont des impacts négatifs sur la population et les mammifères.

C'est pourquoi, selon lui, il est important de lutter contre le péril plastique pour préserver nos sols.

Et cela passe par la révision et l'application effective de la loi sur le plastique, notamment la production, l'importation, la détention, la commercialisation et distribution et l'utilisation des sachets plastiques surtout à faible micron. «Je vous garantis que la loi sera révisée. Cette loi existante sera appliquée dans toute sa rigueur», assure-t-il.

OPERATIONS COUPS DE POING: 52.420 SACHETS PLASTIQUES SAISIS EN 2 JOURS, ET APRES ?

En attendant, relève-t-il, «nous sommes en train de proposer une modification de la loi pour étendre le périmètre d'application d'interdiction des sachets plastiques à usage inique.

Cette loi sera révisée et nous permettra d'avoir les coudées franches pour lutter contre le péril» plastique, promet le ministre.

Déjà, les Forces de défense et de sécurité ont été imprégnées de la loi sur le plastique lors d'une séance d'informations à leur intention. Et, «des opérations coups de poing ont été réalisées les 4 et 5 août dernier.

Nous avons pu, en rapport avec le ministère du Commerce, la Brigade de l'environnement, saisir 52.420 sachets.

Nous sommes en train de poursuivre, mais nous mettons la priorité sur l'extension du périmètre. Il faut lutter efficacement contre le péril plastique», insiste Abdou Karim Sall, convaincu que notre pays peut venir à bout du péril plastique.

«LE SÉNÉGAL EST EN MESURE DE REBOISER JUSQU'À 45 MILLIONS D'ARBRES»

L'autre menace qui inquiète les autorités en charge de l'Environnent, c'est la désertification qui est en train de gagner du terrain.

A ce niveau, le ministre a dévoilé des mesures pour lutter contre la déforestation et la coupe abusive de bois. «Des actions de reboisement de grande envergure sont attendues.

Le Sénégal avait prévu 2,5 millions d'hectares de reboisés, mais il s'engage à reboiser 2 millions d'hectares à l'horizon 2030, en raison de 200 mille hectares de reboisés (par an, ndlr). Et je pense que c'est réalisable», révèle-t-il.

Mieux, Abdou Karim Sall est d'avis que les Sénégalais sont capables de planter 45 millions d'arbres. «Je pense que nous sommes en mesure de reboiser jusqu'à 45 millions d'arbres au vu de la population que nous avons. C'est une préoccupation fondamentale pour les Sénégalais».

D'où l'une urgence de travailler en rapport avec les populations en ce sens que le reboisement n'est pas une question intrinsèque qu'il faut traiter avec les gouvernants. Au contraire, cela demande une implication réelle des populations appelées à une mobilisation générale pour cette cause environnementale.

Surtout que ce volet de l'environnement est un secteur pourvoyeur d'emplois. «Le PSE (Plan Sénégal émergeant) vert va permettre à nos villes et campagnes de changer de visage.

C'est 10 mille emplois jeunes par an, ça fait 50 mille emplois en 5 ans. Cela correspond également au reboisement intégral dans les campagnes, dans les villes, dans les forêts», explique le ministre.