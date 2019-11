Gabon: "Je n'ai qu'un seul modèle à savoir ma mère" dixit L'Or Mezui

interview

L'Or Mezui, élève en classe de Terminale au Lycée d'Etat Richard Nguema Békalé d'Oyem est copropriétaire d'un cybercafé. Pétrie d'esprit entrepreneurial, cette jeune fille s'est confiée à la rédaction de Gabonews. Comment est-elle devenue propriétaire d'un cybercafé ? Comment concile-t-elle études et affaires, autant de questions et des réponses dans cette interview.

1-Bonjour L'Or,vous êtes jeune et inscrite au Lycée d'État.Qui êtes vous exactement ?

Je suis juste moi. Chacun de nous est unique en son genre. Je ne saurais me qualifier car je ne sais pas ce que je fais de bien ou de mal envers les gens. Donc hormis le fait d'être une fille/ élève inscrite au lycée en classe de terminale,je suis aussi moi et je gère un cyber-café dont je suis copropriétaire.

Vous êtes copropriétaire d'un cybercafé. D'où vous est venue l'idée d'en être propriétaire ? Avez vous déjà cet esprit entrepreneurial depuis le bas âge ?

Depuis la classe de 3ème, j'ai toujours eu des responsabilités et pour moi, avoir cette structure comme responsabilité était qu'une étape de plus de manière professionnelle car il faut déjà que je me forme dès aujourd'hui pour que plus tard, lorsque j'obtiens mon bac ; je sais déjà ce que je dois faire. Alors d'où me vient cette idée de devenir copropriétaire de ce cybercafé ? En principe, il y a plusieurs raisons, mais je ne citerais que les plus importantes. Mon ex employeur avait déjà prévu mettre cette structure en location, donc je me suis sentie un pu obligée au départ de lui faire la proposition d'achat car j'étais déjà habituée à ne pas rester sans travailler et de plus, avoir ce que tu n'as jamais eu ,il faut faire ce que tu n'as jamais fait donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et c'est dans cette optique que je me suis retrouvée copropriétaire.

Élève en classe d'examen ,comment faites-vous pour concilier études et affaires ?

Vous savez, pour que les affaires puissent bien fonctionner, il faut mettre en place un planning, raison pour laquelle je me suis entretenue avec mon collègue, étant donné que lui également est élève. Donc nous avons trouvé un employé et nous lui avons donné un programme bien adapté à nos différents emplois du temps scolaires. Aussi ; dirai je d'une part que je suis ne pas sous pression, vu que l'on travaille déjà à trois dans cette structure. De plus, c'est un cyber-café, donc j'ai certains avantages par exemple de pouvoir faire des recherches quand je n'ai pas bien assimilé le cours, donc pour moi, c'est un avantage que j'ai en principe.Cela n'a pas trop d'impact sur ma vie scolaire parce que à la base, j'ai un programme de travail.

Qui sont vos modèles ? Autrement dit,quelles sont les personnes qui vous inspirent ? Et pourquoi elles ?

Je n'ai qu'un seul modèle à savoir ma mère. Vous savez, la mère est celle là même qui nous a donné la vie et c'est grâce à cette vie que vous m'avez rencontrée. Alors pourquoi être inspiré par d'autres personnes d'autant que la Reine de la vie est là ? Ainsi donc, si je suis inspirée par elle.Elle représente beaucoup dans ma vie de tous les jours.C'est elle qui me motive,me conseille,m'encourage,me soutient.Je suis le fruit de ses entrailles.C'est elle qui m'a donné à savoir la vie.

Aujourd'hui, l'on constate que des jeunes filles comme vous ou plus grandes que vous,aiment la vie facile.Quels conseils leur donnerez vous pour qu'elles soient aussi des modèles de notre société ?

Dans la vie il y a des choix à faire. Il est vrai que je ne suis pas parfaite, mais je marche au moins vers la perfection. Alors comme conseils, je pourrai juste leur dire d'avoir foi en Dieu et que tout est possible si elles y croient bien évidemment dans le cas contraire elles tomberont.