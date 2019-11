Ile Maurice: Triolet - Vivo Energy Mauritius finance un potager bio à Northlands

Vivo Energy Mauritius, société titulaire de la franchise Shell, a inauguré, le vendredi 25 octobre, le potager biologique de la Northlands Pre-Primary & Primary School à Triolet. Ce potager est la concrétisation d'un projet financé par Vivo Energy à hauteur de Rs 50 000.

Pour rappel en 2018, le programme CSR Cité Zen de Vivo Energy avait invité les élèves de Grade 5 à créer une carte personnalisée adressée à ceux ayant perdu un proche dans un accident de la route. Et c'est grâce au talent et à la créativité de Dhruv Luchoo que Northlands Pre Primary & Primary School a remporté le premier prix.

L'objectif de cette donation est de promouvoir la revalorisation scolaire à travers un projet choisi par l'école. Le jardin biologique est apparu comme une évidence pour les écoliers, enseignants et responsables de cet établissement.

Le potager sous culture de légumes et d'aromates permettra de se familiariser aux principes et aux pratiques du jardinage propre à l'agriculture biologique : préparation du sol, choix des semis, arrosage, gestion des mauvaises herbes et récolte, entre autres.

«L'agriculture bio est intimement liée au concept de développement durable. Celui-ci est une préoccupation pour notre marque et nous devons être sûrs de pouvoir fournir de manière toujours responsable des énergies plus propres», a expliqué Matthias de Larminat, Managing Director de Vivo Energy Mauritius, lors de la présentation du potager. Et d'ajouter : «La sécurité, y compris la sécurité routière, demeure une de nos priorités, d'où notre programme cité Zen dans les écoles.»

Cité Zen est axé sur la sécurité routière. La société met en place ce programme dans les écoles depuis 2013. L'enjeu est en effet, qu'au-delà de la seule validation scolaire, l'élève soit à même d'avoir des comportements adaptés à l'ensemble des situations de la vie quotidienne. C'est la convergence des pratiques scolaires et familiales, qui pourra conforter la lutte contre l'insécurité routière. Chaque année, plus d'une centaine d'écoles participent aux diverses activités organisées pour mettre en avant la créativité des jeunes écoliers de Maurice et Rodrigues.

Bien plus qu'un simple don, Vivo Energy Mauritius offre un vrai soutien aux établissements scolaires afin qu'ils puissent développer des projets durables dont bénéficieront les générations à venir.