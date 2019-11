Ile Maurice: Elections - Les banques fermeront à 14 heures

Mesure spéciale des banques pour le 8 novembre, jour de décompte des voix après les élections. La Banque centrale a émis un communiqué ce lundi 4 novembre, indiquant que les institutions bancaires fermeront plus tôt ce jour-là, soit 14 heures. Ce, suivant une demande de la Mauritius Bankers Association.

La Banque de Maurice sera également ouverte jusqu'à 14 heures. «Interbank cheque clearing and electronic settlement facilities will remain open until 1.45 pm to allow all transactions of the day to be completed in due time», explique la Banque de Maurice.