Congo-Brazzaville: Distinction - Venicia Guinot reçoit le Prix BRAAD 2019

De Londres, au Royaume-Uni, la lauréate, rédactrice en chef et cheffe de la direction de Tropics Magazine, a reçu le Prix British awards for african development (BRAAD), dans la catégorie Meilleur développement social et entrepreneur média de l'année.

Le 1er novembre, le principal magazine bilingue (anglais et français) et mondial des affaires, de la mode et du style de vie en Afrique, a annoncé l'attribution de sa distinction à l'issue de la Conférence africaine sur les technologies perturbatrices. Cette rencontre internationale s'est tenue à Londres, du 23 au 24 octobre, en trois étapes : une première conférence parlementaire aux chambres du parlement du Royaume-Uni ; une deuxième, principale, à l'Hôtel Sheraton Grand Mayfair de Londres et une troisième s'étant terminée avec la cérémonie de remise des prix BRAAD 2019 dans la soirée.

La rencontre visait à mettre en évidence l'impact des progrès technologiques dans les secteurs socio-économiques en Afrique et dans sa diaspora. L'événement a réuni des esprits de premier plan dans les domaines de la technologie et des affaires pour discuter, explorer et mettre en évidence l'importance de révolutionner l'écosystème des entreprises africaines et les secteurs socio-économiques grâce à des technologies perturbatrices.

« Nous avons suivi les efforts incroyables de Venicia Guinot pour faire progresser les affaires et le développement en Afrique. En reconnaissance de ses réalisations en affaires et développement en Afrique et au sein de la diaspora, nous tenons à la féliciter pour cette réalisation », a déclaré l'ambassadrice Justina Mutale, présidente du Conseil consultatif du BRAAD, le forum d'affaires et de développement qui cherche à reconnaître et à mettre en évidence les réalisations exceptionnelles en Afrique et dans sa diaspora mettant l'accent sur les affaires et l'entrepreneuriat.

Venicia Guinot a remporté son sixième prix en tant qu'entrepreneure des médias et cheffe d'entreprise africaine de premier plan. En dehors de la journaliste, plusieurs lauréats ont été distingués : catégories nationales, le chef d'entreprise africain de l'année, l'entrepreneur africain de l'année, la meilleure technologie africaine perturbatrice de l'année, la société de l'année, la meilleure société d'investissement orientée vers l'Afrique de l'année.

« Ce fut à la fois un honneur de recevoir ce Prix en cette neuvième année d'existence de Tropics Magazine et une sacrée surprise d'apprendre que nos talents étaient autant valorisés. Nous militons pour que l'Afrique devienne une valeur sûre dans les médias. Nos efforts ont été récompensés de la meilleure des manières », a confié la fondatrice du Groupe Tropics de Compagnies, holding de Tropics Magazine, Tropics Media group et Tropics Business Summit annuel.

Elle a déjà été décrite par le magazine sud-africain Afro Queen Biz comme « une puissance médiatique africaine ». Animée par son amour pour l'Afrique, son inspiration permet de transformer le récit africain en quelque chose de plus positif ainsi qu'une volonté de rendre ses défunts parents fiers. Elle s'est fait un nom dans l'industrie des médias en Afrique depuis dix ans, déterminée à faire de ce continent une destination d'investissement de premier plan.

Venicia Guinot fait sien le concept « l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs » et, le considérant comme la clef de la réussite, elle cumule les distinctions, assurée que ces reconnaissances successives pour son travail rendent fiers ses défunts parents et honorent à la fois son pays d'origine, le Congo, et l'Afrique. En juillet de cette année, elle a été nommée au Conseil consultatif d'administration lors du sommet mondial de la jeunesse sur les Objectifs de développement durable et à l'Assemblée à la tête des nouveaux partenariats par Reset global et le Bureau du président du Ghana. En tant que l'une des voix les plus fortes derrière l'entrepreneuriat médiatique sur le continent africain, elle croit fermement en la puissance des médias dans l'autonomisation des citoyens, la création d'innovation et l'évolution sociale des mentalités.

Les Braad représentent un programme international unique qui a pour objectif de récompenser des parcours entrepreneuriaux d'hommes et de femmes africains remarquables ayant fait preuve d'innovation, de leadership et d'excellence. Ces derniers ont également contribué à l'amélioration de l'image de la diaspora dans leur région, leur pays de résidence et à travers le monde.

Le jury constitué en majeure partie des parlementaires anglais tels que les députés Jeremy Lefroy et Pauline Latham, était certainement convaincu que la performance des lauréats ne pouvait se résumer aux seuls résultats financiers. Pour cette raison, cette année, les BRAAD ont récompensé des acteurs de la croissance et de la compétitivité africaine tout en mettant en lumière leur performance extra-financière et leurs engagements au sein et au-delà de la sphère de l'entreprise.