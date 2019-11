Algérie: Tlemcen - Installation du nouveau commissaire d'Etat près le tribunal administratif

Tlemcen — Le nouveau commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tlemcen, Benaouda Nasreddine a été installé, lundi, en remplacement de Aliouche Farouk affecté au même poste dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes.

L'installation s'inscrit dans le cadre du mouvement opéré par le chef de l'Etat dans le corps des présidents des tribunaux administratifs et commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs, a souligné le commissaire au conseil d'Etat Mohamed Bennacer, représentant le ministre de la Justice, Garde des sceaux lors de la cérémonie d'installation, qui s'est déroulée en présence du wali de Tlemcen, Ali Benyaiche et des autorités civiles et militaires de la wilaya .

Le mouvement est opéré sur des postes de qualité au sein du secteur de la justice, à l'instar des autres institutions de l'Etat en charge de concrétiser des programmes nationaux, a-t-il déclaré.

Il a, en outre, appelé les présidents des tribunaux administratifs et le corps judiciaire à poursuivre leurs efforts afin de consacrer davantage la loi et son application avec intégrité et objectivité et à œuvrer pour l'amélioration des prestations au profit des citoyens.

Benaouda Nasreddine, le nouveau commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tlemcen a intégré le secteur de la justice en 1999 en occupant plusieurs postes en tant que juge au tribunal de Miliana, procureur de la République adjoint à Chlef, procureur de la République à Ténès et El Attaf avant d'occuper le poste de procureur général adjoint à Relizane.