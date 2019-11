Algérie: Sport et travail - Un marathon touristique du 15 au 21 novembre à Timimoun

Adrar — Un marathon touristique "Timimoun-Trail" aura lieu du 15 au 21 novembre en cours dans la wilaya déléguée de Timimoun (220 km d'Adrar), a-t-on appris lundi des responsables de la fédération algérienne du sport et travail (FAST).

Cette manifestation, qui se déroulera avec la participation d'athlètes des deux sexes, nationaux et étrangers, vise la vulgarisation et la promotion des potentialités touristiques que renferme l'Oasis-rouge et capitale du Gourara (Timimoun) et des paysages naturels sahariens, a indiqué à l'APS, Abdelkrim Chouchaoui.

Les participants auront à parcourir une distance globale de 90 km, scindée en 5 étapes, au choix selon les aptitudes physiques personnelles.

Le trajet se déroulera de Timimoun vers le Ksar de Talla puis Ouled-Saïd, via les ksour de Tendjellet et Badriane, et retour vers Timimoun, ont indiqué les organisateurs.

L'évènement, pour lequel ont été fixées diverses formules incitatives en direction des participants, sera ponctué d'activités récréatives et culturelles, dont des bivouacs et l'appréciation de plats traditionnels et d'activités artistiques folkloriques.

Coïncidant avec la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui (naissance du prophète Mohamed QSSSL), cette manifestation permettra aux participants, outre le volet sportif, de vivre la grande ambiance caractérisant la célébration de cette fête religieuse, un facteur de promotion de la destination touristique de la région, estiment les organisateurs.