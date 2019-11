Afrique: Elim CAN 2021 - Naby Keita avec la Guinée contre le Mali et la Namibie

Quelques nouveautés et des retours, c'est le résumé de la liste de Didier Six avec la Guinée pour le début des éliminatoires de la CAN 2021 face au Mali et à la namibie.

Les nouveautés ce sont Morlaye Sylla, pépite du Horoya et Momo Yansane en feu en Bielorussie depuis quelques semaines qui font leur entrée chez le Syli.

Parmi les retours, on note Martinez Kanté et Dyrestam absents depuis la CAN 2019 ou encore Ibrahima Sory Sankhon.

LISTE JOUEURS CONVOQUES

GARDIENS

ALY KEITAOSTERSUND / SUEDE

MOUSSA CAMARAHOROYA AC / GUINEE

SEKOUBA CAMARAAS KALOUM / GUINEE

DEFENSEURS

ISSIAGA SYLLATOULOUSE / FRANCE

PA KONATESUNDSVALL / SUEDE

I. SORY SANKHONSAINT TRONG / BELGIQUE

MICKAEL DYRESTAMAO XANTHI / GRECE

JULIAN JEANVIERBRENDFORT / ANGLETERRE

SEKOU CONDECAHTEAUROUX / FRANCE

SIMON FALETTEFRANCFORT / ALLEMAGNE

MILIEUX

KAMSO MARASLOVAN LIBEREC / TCHEQUE

IBRAHIMA CAMARAMOREIRENSE / PORTUGAL

MADY CAMARAOLYMPIAKOS / GRECE

SADIO DIALLOGYENGELBIR / TURQUIE

NABY KEITALIVERPOOL / ANGLETERRE

I. SORY CONTEBEROE ZAGORA / BULGARIE

SEYDOUBA SOUMAHP. BELGRADE / SERBIE

FANçOIS KAMANOBORDEAUX / FRANCE

MOMO YANSANEISLOCH / BIELORUSSIE

MORLAYE SYLLAHOROYA AC / GUINEE

ATTAQUANTS

M. LAMINE YATTARAAUXERRE / FRANCE

DEMBA CAMARAHAPOEL TEL AVIV / ISRAEL

JOSE MARTINEZ KANTELEGIA VARSOVIE / POLOGNE