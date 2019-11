Ile Maurice: MT vs Kaunhye - L'IBA refuse de trancher

Top FM a-t-il violé le code de conduite et d'éthique régissant la diffusion d'informations ? C'est ce que pense en tout cas Mauritius Telecom (MT) suivant la publication de MARSGate, scandale révélé par Samedi Plus et repris par la suite par Top FM. Elle a porté l'affaire devant l'Independent Broadcasting Authority. Mais le Complaints Committee a refusé de débattre de la question ce lundi 4 novembre.

MT avait notamment fait valoir que «Top FM Ltd has failed to report the news truthfully, accurately, objectively and in a balanced manner, with due regard to context. The Broadcast is largely based on supposition, opinion and/or allegations, in breach of its obligations under the Code of Conduct, the Code of Ethics and the Act». Mais, pour sa défense, Top FM par le biais de son homme de loi, Me Ashok Radhakissoon, a soutenu que l'affaire ne peut être entendue. Ce, car MT a entamé des poursuites contre Top FM au civil, pour diffamation et réclamation de dommages.

Il a invoqué l'article 30(6) de l'Independent Broadcasting Act qui stipule qu'une plainte ne peut être entendue par le Complaints Committee lorsque celle-ci a été portée devant une cour. Le Complaints Committee s'est ainsi rangé du côté des arguments de Top FM.

Pour rappel, MARSgate revient sur le projet de fibre optique qui relie Rodrigues à Maurice. Dans un premier temps, le coût du projet était annoncé à Rs 800 millions pour ensuite passer à Rs 1,6 milliard.