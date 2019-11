Burkina Faso: Meurtre du Député-Maire de Djibo - La Délégation de l'Union Européenne condamne et « renouvelle son plein soutien au gouvernement du Burkina Faso»

Le 3 novembre 2019, Oumarou Dicko, Député-maire de Djibo et trois accompagnateurs ont trouvé la mort comme conséquence de l'ignoble attentat qui les a visés. Cet attentat fait suite à toute une série d'attaques terroristes qui ont couté la vie à des dizaines de civils et des membres des forces burkinabè de défense et de sécurité. Des attaques qui, malheureusement, font de plus en plus partie du quotidien du Burkina Faso.

La Délégation de l'Union européenne condamne fermement ces attaques qui tentent de déstabiliser l'ensemble du pays et de voler aux citoyens leur avenir.

Elle exprime ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, aux maires et députés, et au peuple Burkinabè dans son ensemble, si souvent endeuillé par les actions des groupes armés terroristes.

La Délégation de l'Union européenne renouvelle une fois de plus son plein soutien au gouvernement du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et la défense des valeurs de paix, de sécurité, de justice et du droit à une vie digne.

Elle demeure plus que jamais engagée, tant au Burkina Faso que dans la région, pour contribuer à une réponse efficace face aux défis sécuritaires et recréer ainsi les conditions du développement dans le pays.