Sénégal: La Journé du fonio sera célébrée le 15 novembre

Dakar — La 10 ème édition de la Journée du fonio sera célébrée le 15 novembre sur le thème "La collecte du fonio, quel enjeu pour le développement de la filière ?", annonce un communiqué transmis à l'APS.

Ce thème invite à un "état des lieux sur les données sur le fonio, une communication et un partage sur les données disponibles", souligne le texte.

Il ajoute qu'il invite aussi à "envisager les perspectives de mise à disposition structurée d'une masse critique d'informations sur le fonio apte à soutenir l'initiative, le partenariat, les programmes et les projets et à renforcer la visibilité et la lisibilité sur le fonio".

La célébration de la Journée du 15 novembre, sera "l'occasion de formuler des recommandations pertinentes dans le sens d'améliorer la production, la structuration et la mise à disposition de données sur le fonio", selon le communiqué.

Il rappelle que la journée du fonio est instituée et célébrée à travers l'Afrique et le monde avec comme objectif l'information et la sensibilisation de tous les acteurs sur l'importance et l'intérêt de la céréale aux plans nutritionnel, agronomique, entre autres dans la perspective de lui faire jouer un rôle de premier plan dans l'alimentation des populations.