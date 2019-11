Cote d'Ivoire: Bilé Diéméléou - "Notre slogan, c'est gagner au premier tour"

interview

Le directeur exécutif adjoint en charge de l'économie numérique et de la modernisation du Rhdp, Bilé Diéméléou explique les avantages de la plateforme e-militant qui sera lancée le 2 novembre 2019.

Que renferme la plateforme e-militant du Rhdp?

La plateforme emilitant, c'est une idée géniale. C'est l'innovation que porte et vend, aujourd'hui, le RHDP. C'est un outil, une plateforme qui va nous permettre de faire l'adhésion de nos militants de façon physique, par le web ou alors par le mobile.

C'est encore l'innovation. Vous savez que le Rhdp se veut un parti innovant et dans l'innovation, un parti d'avant-garde.

Un parti qui veut rassurer ses militants en leur offrant la possibilité de se faire enrôler de partout dans le monde. C'est cela la nouvelle plateforme du militant. A travers cette plateforme, vous pourrez également aller sur la boutique en ligne.

Sur cette plateforme, vous pourrez faire des achats. Vous pourrez aussi consulter votre compte pour savoir si vos cotisations passent. Vous pourrez vous faire donc enrôler. Vous pourrez aussi recevoir un message du parti qui vous invite à aller à un meeting. Ce n'est pas forcément par la radio ou par une lettre personnelle.

En face, les autres essaient de copier mais ils n'y arriveront pas. Parce que ce sont des hommes du Rhdp qui l'ont conçue, ce sont les hommes du Rhdp qui vont la mettre en œuvre et qui vont l'exploiter.

Par cette plateforme, que vise le Rhdp ?

Le Rhdp vise d'abord la maîtrise de ses adhérents. A savoir que quand on dit qu'on est adhérent dans un parti, on figure au moins dans un fichier électronique. C'est donc cela que le Rhdp recherche.

Nous voulons également avoir le grand nombre de militants. Si vous attendez que le militant qui veut adhérer se déplace dans un kiosque ou aille à un desk pour se faire enrôler, ça prendra du temps.

On gagne donc en temps. Vous savez que les TIC, c'est la rapidité. On utilise des outils modernes. On veut donc montrer qu'on est dans l'innovation et en plus, celui qui veut adhérer peut le faire de partout.

C'est cela. Il y aura donc le grand monde de militants qui vont vraiment adhérer parce qu'ils n'ont pas de contraintes de déplacement, pas de contraintes d'achat. Ce sont vraiment des avantages énormes.

Nous sommes le seul parti à l'avoir mis en œuvre. Le 02 novembre, c'est le lancement officiel. Rassurez-vous, nous l'avons éprouvée. Nous l'avons essayée sous plusieurs formes. Tant en support papier physique qu'en web ou en mobile.

Selon vous, qu'est-ce qui pourrait attirer le militant d'un autre parti vers le Rhdp ?

Il y a d'abord ce que c'est que le Rhdp. Les idéaux du Rhdp. C'est un parti de rassemblement. Un parti qui se veut aux petits soins des populations. Un parti qui apporte des solutions aux problèmes des populations. C'est d'abord cela qui amène un citoyen lambda à y adhérer.

Parce qu'il sait que les problèmes qu'il vit ont leur solution dans ce parti. Deuxièmement, ce sont les outils qui lui permettent d'y aller. Aujourd'hui, il y a au moins trois possibilités en utilisant les moyens les plus modernes pour adhérer, ce sont les Tic.

Les Tic, c'est la rapidité, les Tic, c'est l'assurance, les Tic, c'est la sécurisation, les Tic, c'est la grande vitesse.

Cela va nous permettre d'accroître le nombre de nos militants en un temps record. Et, chaque fois qu'on avance, il y a la possibilité de savoir combien de militants nous avons. On peut le faire également par un système de tutorat pour ceux qui ne savent pas lire.

Au niveau de la DEA (Direction exécutive adjointe) adhésion et au niveau de la DEA organisation, il y a la possibilité de recevoir le militant qui va remplir sa fiche et automatiquement, on l'introduit dans la plateforme. C'est autre chose, le Rhdp. J'insiste, c'est autre chose le Rhdp.

Le lancement de la plateforme e-militant se fera le 02 novembre au Palais de la culture. Avez-vous un appel à lancer ?

D'abord, il y a des indications qui ont été données aux différents coordonnateurs régionaux, aux coordonnateurs associés ainsi qu'aux délégués communaux et départementaux qui ont été informés par nos moyens habituels pour leur dire de venir pour ce lancement ; à cet enrôlement zéro qui va montrer la force du Rhdp.

Qui va montrer l'innovation qu'apporte le Rhdp. Qui va montrer que nous avons un objectif à terme. Avoir le plus grand nombre possible de militants. Il y a près de 6 millions d'électeurs.

Mais déjà si dans notre adhésion, nous enregistrons 3 millions 500 militants, soyez rassurés que celui qui s'est enrôlé volontairement et que nous l'entretenons en lui présentant tous les différents outils et les valeurs du Rhdp, cela va nous permettre de gagner les élections de 2020 sans problème. Notre slogan, c'est gagner au premier tour. On l'a dit, nous insistons et ce sont les militants qui vont nous donner cette victoire.

Cela n'empêche pas que d'autres adhèrent. Mais vous pouvez voter sans forcément être un adhérent ou un membre du Rhdp. Déjà, nous voulons rassurer ceux qui sont avec nous et qui sont nos militants. Et le reste, c'est d'aller sur le terrain pour la campagne. Les uns sont déjà convaincus mais il faut battre la compagne aussi pour les autres.

Pour terminer, nous voulons remercier le président du Rhdp, Alassane Ouattara, dire merci au vice-président de la République, au Premier ministre et à notre directeur exécutif.

Tous ceux qui ont mis tout en œuvre pour que cette plateforme soit prête pour le 02 novembre. Nous l'avons déjà essayée. Le 02 novembre nous allons faire l'enrôlement. L'enrôlement zéro appartient déjà à quelqu'un.