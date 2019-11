Togo: Proximus League / Placca Fessou - « Ce but me redonne du courage »

Ayant raté de peu la montée en Jupiler Pro League la saison dernière, Placca Fessou et Beerschot Wilirijk reprennent cette saison avec l'objectif d'être promus en première division. A une journée de la fin de la phase aller, le Togolais s'est illustré par un but face à Roulers le samedi dernier.

Ce n'est que le deuxième but de l'attaquant togolais en 11 matchs de championnat cette saison. A l'issue de cette rencontre, le joueur de 24 ans s'est prononcé sur ce but après une longue disette devant les micros de Proximus Sports.

« Ce but me fait du bien pour la confiance et pour le groupe aussi. Je n'ai pas beaucoup joué jusqu'ici, donc ce but me redonne du courage et c'est positif pour l'avenir. Nous avons travaillé un nouveau dispositif à l'entrainement et sommes parvenus à reproduire cela lors de ce match. Avec le temps, ce système sera bien huilé», a-t-il déclaré.

Bientôt la fin de la phase aller, l'ancien joueur d'Agaza de Lomé se projette déjà sur la phase retour qui sera décisive pour une éventuelle montée en Jupiler Pro League.

« Nous avons eu ce match et le suivant qui sera également sans enjeu réel, pour affiner tout cela et préparer le second tour. Il faudra se mettre au travail, corriger ce qu'il faut et bosser dur pour sortir une bonne performance au second tour », a-t-il conclu.

Prochain match pour Placca et son club, ce vendredi 8 novembre face à Lommel United.

Notons que les prestations en demi-teinte de Placca Fessou ne lui ont pas permis d'être convoqué en sélection pour les matchs des éliminatoires de la CAN 2021 en novembre.