Cote d'Ivoire: Festival international des fleurs et de la décoration - Une 2e édition riche en couleurs et en enseignements

La 2è édition du Festival international des fleurs et de la décoration (Festidec), organisée autour du thème : « De la décoration intérieure à la décoration de l'éphémère », s'est tenue du 31 octobre au 2 novembre 2019, à l'hôtel Belle Côte de Cocody.

Cette édition, initiative de la structure « Fleurs A Vie » de Mme Huguette Tanoh, styliste et designer floral, a pour objectifs de réunir non seulement les professionnels de l'art floral et de la décoration mais aussi de permettre au public de rencontrer tous les acteurs de ce corps de métier.

Des objectifs qui, selon l'initiatrice principale, ont été atteints au regard des activités pendant ces trois jours.

Ce sont entre autres, une grande exposition-vente au cours de laquelle les prestataires ont présenté une diversité de produits tant à base de fleurs que ceux issus de l'artisanat traditionnel africain.

Des ateliers de formation à l'art floral et de confection de perles et une grande conférence dite par M. Ouattara Abdoulaye, qui a permis aux uns et aux autres de comprendre comment cohabiter avec les plantes et les fleurs.

Cette édition du Festidec a vu la participation de l'Ong « Autisme et vie nouvelle », de l'association « Africa Dolorosa » dont Mme Tanoh est la présidente et de plusieurs autorités.

Notons qu'en attendant la prochaine édition qui aura lieu du 14 au 16 août 2020, un hommage a été rendu à l'artiste-chanteur Johnny Lafleur.