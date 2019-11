Sahara Occidental: La position "historique" de l'Algérie saluée

Alger — L'Organisation des enfants des martyrs sahraouis a salué, lundi à Alger, la position "historique" de l'Algérie en faveur du combat du peuple sahraoui pour le recouvrement de son droit à 'autodétermination, et parvenir ainsi à libérer la dernière colonie en Afrique.

Reçu par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelkader Abdellaoui, le chef de l'Organisation des enfants des martyrs sahraouis, Mohamed Walid Welida, qui a dirigé une délégation, a précisé que "les Sahraouis n'oublieront jamais la position historique de l'Algérie en faveur de la cause sahraouie, même dans les circonstances les plus difficiles, au moment où plusieurs pays conspiraient contre le Sahara Occidental".

"Le peuple sahraoui ne cessera jamais de lutter jusqu'à son indépendance", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, M. Abdellaoui a tenu à réitérer le soutien de l'Algérie à la cause sahraouie, citant l'exemple de chahids vaillants de la trempe de Mustapha Seyed et Mohamed Abdelaziz grâce auxquels le Sahara Occidental gagnera en cause, avec l'aide bien entendu des forces libres".

Souhaitant plein succès au 15e congrès du Front Polisario, prévu décembre prochain, M. Abdellaoui a rassuré que "l'Algérie ne ménagera aucun effort jusqu'à la victoire de la cause sahraouie.

Etaient présents à cette rencontre, du côté algérien, la présidente du groupe de fraternité et d'amitié Algérie-Sahara Occidental, Saida Bounab, membres du Parlement ainsi que le Secrétaire général (SG) de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), Tayeb Houari.