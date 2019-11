Algérie: Université Constantine 2 - Ouverture mercredi de la 1ère édition des ateliers "Digital jobs"

Constantine — La première édition des ateliers techniques et thématiques "Digital jobs" dédiés au recrutement pour les métiers du numérique sera ouverte mercredi prochain à l'université Abdelhamid Mehri (Constantine 2), a-t-on appris lundi, du rectorat.

Organisés à l'initiative de l'université Constantine2 en collaboration avec la la maison de l'entrepreneuriat et l'antenne locale de l'Agence nationale d'emploi (ANEM), ces ateliers ont pour objectif principal de faire connaître auprès des jeunes issus d'établissements de formation professionnelle, d'étudiants, de stagiaires et de chômeurs les différentes offres d'emploi dans le domaine des technologies de l'information, de la communication et du numérique, selon la même source.

Ces ateliers qui seront tenus à la faculté des technologies modernes et de communication de l'université Constantine 2, constitueront également un espace de formation pour doter les demandeurs d'emploi, de techniques à mettre en œuvre pour une meilleure préparation pour un entretien d'embauche, a-t-on encore détaillé, relevant que des spécialistes en la matière encadreront ces ateliers et devront permettre aux participants de "mieux maîtriser les techniques de recherche d'emploi pour optimiser les chances de leur recrutement et favoriser leur insertion professionnelle".

Le Digital jobs offre aussi aux demandeurs d'emplois l'opportunité de rencontrer de potentiels employeurs parmi les exposants et de s'enquérir des besoins du marché afin de mieux s'y préparer, a-t-on conclu.