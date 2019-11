Algérie: Oran - Près de 400 participants attendus au 9e Congrès international de pneumologie

Oran — Près de 400 participants prendront part au 9e congrès international de pneumologie prévues les 6 et 7 novembre prochains à Oran, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Cette manifestation scientifique, organisée par le service de pneumologie de l'établissement hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran en partenariat avec l'Association oranaise de santé respiratoire (AORD) récemment créée, a pour thème "Les urgences en pneumologie" qu'aborderont des spécialistes d'Algérie, de France et de Tunisie, a-t-on indiqué.

A ce titre des ateliers de formation sont au programme portant sur "la ventilation non invasive", "les pneumopathies interstitielles: apport du scanner thoracique", "l'exploration radiologique du médiastin" et "les dispositifs inhalatoires en plus de 40 communications qui seront animées dont 10 par des experts étrangers.

Le programme comporte également des conférences sur la pneumologie, l'allergologie et la radiologie entre autres, il sera question d'aborder "les Urgences dans un hôpital de jour en allergologie", "Les embolies pulmonaires vues aux urgences de pneumologie: diagnostic et prise en charge" et "l'Intérêt du diagnostic précoce de la BPCO: situation actuelle des malades méconnus".

Un hommage sera rendu à deux grands médecins illustres. Il s'agit du regretté Pr Gueza Laredj, un des pionniers post indépendance de la pneumologie à Oran et du Dr défunt Lahouel Abdelkader, fondateur du SAMU 31.