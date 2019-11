Algérie: Lancement de la saison culturelle du Haut conseil islamique

Alger — Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a donné, lundi à Alger, le coup d'envoi de la saison culturelle du HCI pour l'année 2019-2020.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Ghlamallah a rappelé que cet évènement coïncide avec le 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1e novembre 1954, la fête du Mawlid Ennabawi et le Salon international du livre d'Alger (SILA 2019), soulignant que "ces rendez-vous sont d'une importance majeure à même de jeter les fondements d'une Algérie nouvelle".

Il a formulé le vœux de voir cette saison être "plus riche et élargie" à même de faire la lumière sur les préoccupations de la société, faisant savoir que certaines questions soulevées par le HCI lors de ces forums ont suscité un écho dans plusieurs pays musulmans.

Saluant les efforts consentis par les enseignants et les chercheurs universitaires tout au long de l'année précédente, M. Ghlamallah a affiché son ambition d'ouvrir des canaux de coopération avec les différentes universités algériennes dans l'objectif d'ouvrir des débats scientifiques dans des sujets qui revêtent un intérêt pour le peuple et le pays à la fois.

Au cours de cette cérémonie, il a été procédé à la présentation du bilan de l'année précédente qui a été marqué par l'organisation de plusieurs activités culturelles, intellectuelles et religieuses, dont les 10 réunions organisées au siège du HCI et à la Bibliothèque nationale algérienne pour la création d'espaces d'entente, de dialogue et d'idées.

De son coté, le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a souligné l'importance de ce rendez-vous, exprimant sa reconnaissance à M. Ghlamallah pour les efforts qui ont érigé le HCI en "un phare éclairant notre voie" pour "la consolidation de nos valeurs nationales et religieuses et le développement de notre pays".

Il a appelé, en outre, à l'ancrage de ces valeurs chez les générations "car il existe des détracteurs en tous lieux qui guettent le pays et ses institutions ", affirmant la détermination du peuple et de ses responsables à poursuivre sur cette voie et d'assurer le succès, notamment lors de l'échéance présidentielle, prévue le 12 décembre.

Enfin, plusieurs enseignants et chercheurs ont été distingués en guise de leur contribution dans l'animation de plusieurs rencontres et forums du HCI.