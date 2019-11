Burkina Faso: Appel de Manéga - Conclave des «Sages» à Bobo

Lancé en juin 2019 à Manéga, l'appel dit de Manéga est entré hier lundi 4 novembre 2019 à Bobo-Dioulasso dans sa phase décisive avec l'installation officielle du panel des 11 anciens et personnalités pour la paix et la réconciliation au Burkina (PANAPAX). La cérémonie organisée à cet effet à été couronnée par les honneurs faits à El Hadj Barro Dianguinaba, désigné premier tuteur du panel.

Ce fut une cérémonie sobre, pleine d'émotion mais surtout très significative dans ce contexte particulièrement difficile pour notre pays.

Le Burkina Faso où la paix et le vivre-ensemble qui ont longtemps favorisé un climat social apaisé sont aujourd'hui mis à mal par ces divergences politiques et surtout ces attaques terroristes à répétition.

Une barbarie inhumaine qui a fini par provoquer une sorte de confusion dans certains esprits, mettant ainsi en cause la cohésion sociale et surtout, ces menaces incessantes de conflits intercommunautaires.

Il n'en fallait pas plus pour que des Burkinabè épris de paix et soucieux de préserver l'unité nationale sonnent la mobilisation pour engager le combat contre l'incitation à la haine et à la division entre les fils et filles du Burkina.

C'est dans cette dynamique que l'appel de Manéga a été lancé avec pour objectif de contribuer à la construction de la paix, la concorde et l'unité nationale d'une part, et d'autre part faire des propositions tirées des valeurs et expériences qui caractérisent le peuple burkinabè pour trouver des réponses aux problèmes du moment.

Pour se donner une caution morale et pour atteindre ses objectifs, l'initiative de Manéga fera appel à des personnalités réputées pour leur prohibité, leur honnêteté et leur neutralité. Elles sont au total 11 éminentes personnalités triées sur le volet (voir liste) à constituer le PANAPAX.

Des membres du panel venus des quatre coins du pays se sont officiellement et publiquement engagés hier lundi à Bobo-Dioulasso à œuvrer pour la recherche de la paix et la réconciliation dans notre pays.

Un engagement qui sera matérialisé par des attestations attribuées à chaque membre du panel au cours d'une cérémonie présidée par la ministre Madiara Sagnon en charge de la Cohésion sociale.

Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le secrétaire général du comité pour l'appel de Manéga a tenu à rappeler les trois postulats si chers à l'initiative.

Pour Lookman Sawadogo en effet, les actions du panel devront largement contribuer à mettre en exergue le destin commun, l'importance de la responsabilité collective et individuelle et constituent enfin une invite à la tolérance, à l'acceptation de l'autre et au vivre-ensemble.

Sitôt installé, le panel peut compter sur l'accompagnement des signataires de l'appel, des élus nationaux, des femmes, des jeunes, des médias et des artistes et hommes de culture qui ont chacun, à travers des motions, affirmé leur engagement à soutenir les sages dans leur démarche et leur noble combat pour un Burkina de paix et d'unité nationale.

Un autre soutien et pas des moindres est l'ex-président de la Chambre de commerce de Bobo et puissant opérateur économique.

A la retraite depuis 2014, El Hadj Barro Dianguinaba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est désormais appelé à jouer le rôle de premier tuteur du panel mis en place à Bobo-Dioulasso. Une visite de courtoisie a d'ailleurs été organisée à son domicile pour lui témoigner de la reconnaissance.