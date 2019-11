Congo-Kinshasa: Crise à l'UDPS - Des consultations entamées pour aplanir les divergences

En vue de décrisper les tensions régnant au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le haut représentant du président de la République, Kitenge Yesu, a entamé les consultations, notamment sur la gestion du parti.

Compte tenu de la gravité de la crise qui secoue l'UDPS, le président de la Commission électorale permanente (CEP) de ce parti présidentiel, Jacquemin Shabani, a déclaré que « nous devons éviter les conflits actuels. Surtout quand nous sommes unis pour accompagner le chef de l'État. A partir du moment où nous nous permettons de ne pas respecter le texte, on est en conflit avec nous-mêmes et lorsqu'un être humain est en conflit avec lui-même rien ne marche. Il y a des problèmes, il y a des souffrances, c'est ce que nous sommes en train de vivre ». Et d'ajouter que : « Le haut représentant du président de la République en a fait un dossier. Des consultations ont été faites. Et j'ose croire que cela aboutir à bon résultat ».

Il reste optimiste que ces consultations entamées réussiront à calmer les tensions au sein de leur parti. Pour cela, il appelle les militants à être unis pour préparer les prochaines élections de 2023.

Jean-Marc Kabund est devenu président intérimaire de l'UDPS depuis l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Ce qui a fait que plusieurs cadres de ce parti aient monté au créneau afin de dénoncer cette gestion non conforme au texte.

Quant aux autres, il fallait mettre en place un triumvirat selon l'article 26 du statut de l'UDPS. Il prévoit qu'en cas d'indisponibilité du président du parti, un triumvirat d'une durée de 30 jours est mis en place, composé du président de la CEP, celui de la convention démocratique et du secrétaire général du parti. Une proposition qui a irrité d'autres membres du parti qui soutiennent Jean-Marc Kabund.

Le député provincial Peter Kazadi a accusé A. Kabuya de « vouloir nommer des membres d'une nouvelle équipe de l'exécutif du parti » en violation des statuts qui régissent ladite formation politique et l'a, par conséquent, mis en garde. En réaction, Kabuya a, lors d'une matinée, révélé que Kazadi l'avait sollicité pour faire partir le président par intérim Jean-Marc Kabund, initiative qu'il a, selon lui, rejetée.

Plusieurs personnalités dont Adam Bombole, président de « l'Ensemble changeons le Congo », ont appelé les cadres de l'UDPS, notamment le secrétaire général Augustin Kabuya et le député provincial Peter Kazadi, à taire leurs dissensions et à privilégier les intérêts du parti.

Le climat est devenu délétère au sein du parti présidentiel, au moment où le PPRD affûtait ses armes pour 2023. Donc, la discorde au sein de la famille politique du chef de l'État paraît de plus en plus probante entre Augustin Kabuya, secrétaire général ai de l'UDPS, et le député provincial du même parti, Peter Kazadi.