Maroc: La RSB déroule et le HUSA se fait peur avant de se qualifier à la phase de poules

La RSB et le HUSA sont parvenus, dimanche, à se qualifier à la phase de poules de la Coupe de la Confédération après avoir éliminé respectivement les équipes malgache de Fosa Juniors (5-0) et zambienne de Green Eagles (2-1).

En accueillant au stade municipal de Berkane Fosa Juniors, la RSB abordait ce match retour des huitièmes de finale avec le sérieux handicap des deux buts concédés à l'aller. Après cette défaite surprise, il fallait se ressaisir à domicile et les poulains de Tarik Sektioui ont réussi pleinement leur mission, n'ayant besoin que d'une mi-temps pour sceller le sort de cette partie. Et c'est le Burkinabé Alain Traoré qui a ouvert le compteur but dès la 8ème minute avant de doubler la mise à la demi-heure de jeu. Le capitaine Mohamed El Aziz n'a pas été en reste, en étant lui aussi l'auteur d'un doublé (36è et 44è), alors que le festival des buts a été clos en seconde période par Hamdi Laâchir.

Contrairement à la Renaissance de Berkane, le Hassania s'est fait vraiment peur avant de renverser la donne et assurer son passage (2-1) aux dépens de Green Eagles, sachant que le match aller disputé à Lusaka s'était soldé sur une issue de parité, un partout.

Les Zambiens ont trouvé le chemin des filets à la 56ème minute, but qui a donné des sueurs froides aux joueurs gadiris sommés de rectifier le tir afin d'éviter une élimination qui aurait pu coûter cher à l'équipe. Et c'est Ayoub El Malouki qui a pu remettre les pendules à l'heure à la 71ème mn, avant que l'international Karim El Berkaoui ne marque le but victorieux à trois minutes de la fin du temps réglementaire.

A signaler qu'en plus du Maroc, deux autres pays, à savoir l'Egypte et le Nigeria ont réussi à placer chacun deux équipes dans la phase de groupes dont le tirage au sort sera effectué prochainement au siège de la CAF au Caire. Pour le football égyptien, la représentation sera assurée par les formations de Pyramids et d'Al Masry, tandis que pour le Nigeria, il s'agit de Enugu et Enyimba.

Quant aux autres clubs qualifiés, l'on trouve Paradou d'Algérie, Bidvest Wits d'Afrique du Sud, Djoliba du Mali, San Pedro de Côte d'Ivoire, Motema Pembe de la République démocratique du Congo, Al Nasr de Libye, FC Nouadhibou de Mauritanie, Zanaco de Zambie et Horoya Conakry de Guinée.

Il convient de rappeler qu'en Ligue des champions, le football national sera représenté au cours de la phase de poules par les deux clubs casablancais, le Wydad et le Raja. Le WAC évoluera au groupe C aux côtés de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, de Petro Luanda d'Angola et de l'USMA d'Algérie. Le Raja, lui, concourra dans la poule D qui renferme l'Espérance de Tunis, la Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie et Vita Club du Congo.