Angola: Athlétisme adapté - Le pays cherche des minima pour Tokyo'2020

Luanda — Cinq athlètes ont quitté dimanche Luanda pour les Émirats arabes unis, où ils participeront du 7 au 17 de ce mois, au Championnat du monde adapté, dans le but d'obtenir les minima pour les Jeux Paralympiques du Japon "Tokyo'2020".

José Chamoleia et Regina Dumbo, tous deux de la province de Huambo, Emiloide Adelino (Namibe), Juliana Moko (Benguela) et Manuel Jaime (Cuanza Sul), de classe T46 (handicapé moteur), se sont envolés pour les Emirats Arabes Unis.

Intègrent également le groupe qui sera entraîné par le sélectionneur José Manuel, les athlètes guides Nicolau Palanca, Ngoy Pierrot, Abel Santos, Luis Manuel et Márcio Neto.

Lors de sa dernière épreuve internationale, en juillet dernier, au meeting de la Tunisie, l'Angola avait remporté deux médailles d'or, aux 200 et 400 mètres, et une de bronze, au 100 mètres, par l'intermédiaire de José Chamoleia. Regina Dumbo, blessée lors de l'épreuve des 400 mètres, a remporté l'or aux 100 et 200 mètres, tandis qu'Emelino Avelino a obtenu l'or aux 400, l'argent (200) et le bronze (100). Manuel Jaime a obtenu trois médailles, une d'argent au 800 mètres et deux de bronze aux 400 et 1500 mètres. L'Angola vise une septième participation aux Jeux paralympiques après ses débuts à Atlanta '96 (États-Unis). Cela a été suivi par une participation aux éditions de Sidney 2000, Athènes 2004, Beijing 2008, Londres 2012 et Brésil 2016.