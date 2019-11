Congo-Kinshasa: Goma - Réception du premier lot des vaccins contre Ebola

Onze mille doses de vaccins Jonhson & Jonshon, sur les cinquante mille attendues, ont été réceptionnées récemment dans le chef-lieu du Nord-Kivu par le ministre provincial de la Santé, Moïse Kakule Kanyere.

Le ministre provincial de la Santé a indiqué que le premier lot qui vient d'arriver va soulager la population du Nord-Kivu face à une éventuelle épidémie à la maladie à virus Ebola. De son côté, le coordonnateur général de la riposte à la maladie à virus Ebola, le Pr Steve Ahuka, a souligné que ce vaccin « est un nouvel outil qui sera utilisé dans les activités de la riposte pour protéger un certain nombre de compatriotes contre le virus Ebola ».

Pour l'instant, a-t-il renchéri, ce vaccin vient de la Belgique et a l'avantage d'être conservé à la même température que les vaccins traditionnels utilisés par la République démocratique du Congo (RDC). « Avec l'expérience de la RDC dans le programme élargi de vaccination de routine, ainsi qu'avec celle qui vient d'être faite avec le premier vaccin contre Ebola, on pourra bien le conserver et ce vaccin sera stable », a-t-il assuré.

Quant à la coordinatrice vaccination pour Médecins sans frontières/Goma, Véronique Urbaniak, elle a signalé que les vaccins sont arrivés au niveau de Goma congelés et vont être conservés dans les congélateurs. Ils seront transportés dans cet état au niveau des sites de vaccination et décongelés selon les besoins en vaccin tout au long de la journée. Ce vaccin vient en complément au premier contre le virus Ebola qui utilise la stratégie en ceinture dans les zones infectées et concernera la population des zones non infectées par cette dixième épidémie de la maladie à virus Ebola.