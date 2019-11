Angola: Vers la mise en place d'une Unité de Supervision des Projets du Gouvernement Angolais

Luanda — Une Unité de Supervision des Projets du Gouvernement (UMAPE) sera institutionnalisée, bientôt, pour suivre l'exécution des projets d'investissements publics.

Selon un Décret présidentiel, l'UMAPE (Sigle en portugais de la dite Unité de supervision), sera un outil fondamental qui permettra de maximiser la qualité de dépense publique, rationnaliser l'utilisation des ressources disponibles et assurer l'observation des délais dans l'exécution de divers projets, à court, moyen et long termes.

En vue d'instituer l'Unité de Supervision des Projets du Gouvernement, à base du Décret présidentiel du 04 novembre 2019, un groupe de travail a été mis en place pour s'occuper des conditions juridiques, techniques et matérielles nécessaires à cet effet, précise le Décret parvenu ce lundi l'ANGOP.

Coordonné par Frederico Cardoso, ministre d'Etat et chef de la Maison Civile du Président de la République, le groupe comprend la ministre des Finances, comme coordinatrice adjointe.

Font également partie du groupe, les ministres de l'Economie et du Plan, de l'Administration et Reforme de l'Etat, le secrétaire du Conseil des ministres ainsi que les secrétaires du Président de la République aux Affaires religieuses et locales, et aux Affaires juridiques et judicieuses.

Dans un délai de 30 jours, à compter du lundi 04 novembre 2019, ce groupe de travail a comme tâche soumettre au Président de la République les projets de texte-lois qui doivent régir l'organisation et le fonctionnement de la structure à mettre en place, les normes et les procédures de l'UMAPE et d'autres actions subséquentes, qui concourent à l'opérationnalisation rapide dudit système.