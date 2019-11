Congo-Kinshasa: Urbanisme & Habitat - Pius Muabilu invite les agents et cadres à maximiser les recettes

Pius Muabilu Mbayu Mukala, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat, s'est donné le devoir d'aller à l'assaut des agents et fonctionnaires de son administration, ce lundi 4 novembre 2019. Il était question, pour lui, de s'imprégner des conditions de travail de ces derniers, pour palper du doigt leurs réalités et défis divers.

De la direction de l'Urbanisme et Habitat, située dans l'enceinte de son cabinet de travail, à la direction des services généraux, en passant par le secrétariat général de son ministère, il a eu un seul message : l'appel pathétique aux agents et fonctionnaires de son administration à relever d'innombrables défis qui gangrènent son ministère, afin de maximiser les recettes de l'Etat dans son secteur.

"Je suis venu me rendre compte dans quelles conditions vous travaillez. Vous êtes un ministère générateur des recettes. Il y a un problème. Ce problème, je viens de le découvrir. L'Etat ne peut rétrocéder que ce que vous lui donnez", retient-on de son exhortation à ces agents et fonctionnaires.

Et d'ajouter : "Nous n'avons que ce pays comme patrimoine commun.

Soyons au service de ce pays"

Accompagné du Secrétaire général et de son Directeur de cabinet, pour ne citer que ceux-ci, Pius Muabilu a rassuré les agents et fonctionnaires de son administration, qu'il est à la tête du ministère de l'urbanisme et habitat uniquement pour le "travail rien que le travail", servir la République dans le strict respect des lois du pays et pour l'intérêt supérieur.

Il a également effectué le déplacement de quelques domaines de l'Etat spoliés, avant d'envisager de prendre un train de mesures, à cet effet.