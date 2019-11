Ile Maurice: Interview de Ramgoolam à 14h en LIVE sur lexpress.mu

interview

«L'express» et lexpress.mu abordent l'ultime tournant de cette campagne électorale avec les interviews proposées aux leaders des trois principaux blocs. Navin Ramgoolam sera interviewé en live Facebook et sur le site lexpress.mu ce mardi à 14 heures. L'émission sera réalisée au Central Desk de l'express, au siège du journal, à Riche-Terre. Le leader de l'Alliance Nationale (AN) fera face aux questions d'Axcel Chenney lors de cette interview qui s'annonce «à bâtons rompus».

Parmi les thèmes qui seront abordés pendant 90 minutes : la particularité des législatives 2019, avec cette fameuse lutte à trois, l'enjeu selon l'AN, le programme de l'AN et la capacité de financer les promesses, le bilan du gouvernement sortant et celui de la campagne en cours, ou encore cette promesse de «rupture». Un volet sera également consacré au leadership même de Navin Ramgoolam, cinq ans après sa défaite de 2014.

Pendant ce temps, Pravind Jugnauth, leader de l'Alliance Morisien (AM), a rejeté l'invitation de l'express. L'AM n'avait d'ailleurs envoyé aucun candidat lors de nos six émissions thématiques intitulées «le ring de la campagne» et opposant les candidats des différents partis. Elle n'a donné aucune raison pour expliquer son refus d'y participer. Paul Bérenger, de son côté, a décidé de n'accorder aucune interview cette semaine.

Même si, dans l'entourage du leader mauve, on avance que le parti entretient des relations «correctes» avec l'express, cette décision de n'accorder aucune interview à aucun média lors de cette semaine cruciale aurait été prise par «pure stratégie politique» après le meeting de dimanche.