Congo-Brazzaville: Musique - L'album "Fuzion" désormais dans les bacs

La présentation de l'opus de l'artiste musicienne Spirita Nanda a eu lieu, le 1er novembre, à Pointe-Noire, au cours d'une conférence de presse animée par elle-même et son équipe managériale.

Après trois ans de préparation et de travail intense, l'album "Fuzion" de Spirita Nanda a été présenté au public par Nino Kali, manager; Spirita Nanda, artiste autoproductrice Spirit'Art; Chadly Brell, co-producteur SVM; Caroff Debozart, manager représentant Kamina Picture.

Cette oeuvre qui comporte quatorze titres est un bouillon de styles, de mélodies et de couleurs. Ce mélange musical a permis à l'artiste de s'ouvrir à des collaborations avec les artistes locaux d'horizons divers tels que Biz Ice, Sosey, Caprice Dicon, Teddy Benzo, Mixton, MLG Mochristo, M&F, Duce sans oublier Roland Bossou, joueur de kora de la Côte d'Ivoire.

« J'ai abordé beaucoup de problématiques dans l'album telles l'immigration avec ces jeunes emportés chaque année par les vagues impétueuses de la mer tentant de rallier l'Europe. Je m'interroge aussi sur certaines questions existentielles. Pour moi, c'est un privilège d'avoir réuni toutes ces têtes d'affiche de notre musique autour de cet album, mon premier du genre. J'avoue que ce n'est pas facile de sortir un album avec toutes les difficultés rencontrées: problèmes d'électricité au studio, investissement en termes de temps et d'argent. Bref, nous avons bossé dur pour sortir ce produit et montrer notre travail et vivre de notre labeur », a expliqué Spirita.

Selon Nino Kali, dans "Fuzion", l'artiste est vraiment sortie de son confort. Elle s'adresse à toutes les personnes, à toutes les générations en se servant des styles tels le coupé-décalé, le hip-hop, le Rnb, etc.

Cet opus, a-t-il poursuivi, est fait pour toucher le maximum de personnes à Mpaka, Mbota, Voungou, Fond Tié -Tié, Bissongo, Mongo Kamba. Des scènes de présentations, des rencontres et des surprises de toutes sortes sont prévues dans le cadre de la promotion de l'album qui est déjà disponible sur supports CD et clés USB et les grandes plates-formes de téléchargement dans le monde, a ajouté Caroff Debozart. Le 23 novembre, un concert est prévu au Mess mixte de garnison afin de le présenter au grand public.

Née à Brazzaville, Spirita Nanda y a fait ses études primaires et secondaires avant de les poursuivre au Cameroun. Grâce à ses sœurs, elle arrive à la musique et participe à plusieurs concours et shows. En décembre 2016, elle remporte le trophée Révélation féminine lors du grand festival de musique urbaine à Brazzaville. De nombreuses scènes ont suivi ce sacre qui a propulsé sa carrière. Altruiste et très impliquée dans la cause infantile, elle a organisé, le 4 octobre dernier, un concert caritatif en faveur de l'orphelinat Villages Mwana, en compagnie des chanteuses Jada Chief, Welicia la Belle, le Groupe Harmony. Les fonds ont été reversés à cette œuvre humanitaire.