Congo-Brazzaville: Handball - Les Diables rouges désormais habillés par l'équipementier Macron

Le président de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Jean-Claude Ibovi, a signé, le 4 novembre à Brazzaville, un contrat de partenariat avec Macron, le troisième équipementier sur le territoire européen.

La collaboration entre les deux parties prend en compte tous les matériaux sportifs, notamment les sacs, les ballons, les maillots, les vêtements d'avant et d'après match ainsi que les outils qui vont avec.

Pour bien mener à terme ce contrat, le premier du genre avec la Fécohand, la société Macron, représentée par son manager, Silvio Martinuzzi, a demandé un état de besoin pour bien répondre à la demande de son partenaire. A cet effet, lors de leur entretien, toutes les questions ont été abordées, en commençant par les tailles des maillots, les couleurs jusqu'à la quantité à fournir.

Jean Claude Ibovi a permis à ses hôtes de visiter les installations de la Fédération afin de comprendre les attentes de ce partenariat car, depuis plusieurs années, quelques clubs et les équipes nationales du Congo, dans différentes catégories, s'habillent de façon non officielle en Macron. « Ils ont répondu favorablement à notre appel. C'est pourquoi je les ai reçus aujourd'hui au siège de la Fédération. Ainsi, je peux vous annoncer avec fierté que la maison Macron est maintenant l'habilleuse du Congo en handball, pas seulement pour les séniors hommes avec la Coupe d'Afrique des nations, Tunis 2020, encore appelée Coupe Denis-Sassou-N'Guesso mais, nous l'avons élargi maintenant jusqu'au niveau des dames et même des juniors, bref, dans toutes les catégories des Diables rouges », a expliqué Jean Claude Ibovi.

Diables rouges séniors hommes, premiers bénéficiaires du partenariat

Il a, en outre, notifié que le Congo veut maintenant avoir un modèle propre à lui afin d'arrêter avec les maillots qui sont souvent achetés à flop par-ci, par-là. Les premiers bénéficiaires de ce partenariat sont les Diables rouges séniors hommes qui participeront, du 16 au 26 janvier 2020, à la Coupe d'Afrique des nations.

A cet effet, le président de la Fécohand a indiqué que tout est presque finalisé pour que l'équipe congolaise se mette déjà en chantier. Il ne reste que le ministère des Sports et de l'éducation physique, par le biais de la direction générale des Sports, d'accompagner financièrement la Fédération dans le regroupement des joueurs locaux et de la diaspora. « La Fédération internationale de handball, couramment abrégée en IHF, a mis à notre disposition un expert qui va former notre staff technique afin de permettre au Congo de participer à la Coupe du monde de handball qui aura lieu en Egypte. En sport, il faut mettre les moyens en jeu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être parmi les sept pays en Afrique qui doivent se qualifier à cette grande compétition », a ajouté Jean Claude Ibovi.

Notons que la marque Macron est basée à Bologne, en Italie. Elle existe depuis 1971 et n'a aucun lien avec le président français.