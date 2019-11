Congo-Brazzaville: Pool Malebo Music Awards - La soirée de désignation des lauréats teintée de quelques défaillances

Créé pour valoriser la culture sur les deux rives du fleuve Congo afin d'amener les deux pays à réclamer, dans l'avenir, la place de bastion de la musique africaine, le concept Pool Malebo Awards a organisé sa première édition, le week-end dernier, à Kinshasa, sous le patronage de la présidence de la République du pays hôte.

La soirée de récompense des meilleurs artistes des deux Congo a été patronnée par le conseiller spécial du chef de l'Etat de la République démocratique du Congo (RDC) en matière de culture et d'art. La ville de Brazzaville a été représentée par le vice-maire, Guy Marius Okana, ainsi que le député de la troisième circonscription de Poto-Poto, Ferréol Gassakys.

Si le conseiller spécial du chef de l'État de la RDC a pris l'engagement de dire au ministre de la Culture et des arts d'inscrire Pool Malebo Awards dans l'agenda de ce département ministériel, le vice-maire de la ville de Brazzaville a, quant à lui, manifesté la volonté de faire en sorte que la deuxième édition soit une réussite à Brazzaville et le dira à qui de droit. La même volonté a été exprimée par le député Ferréol Gassakys.

La cérémonie a débuté par l'intonation des hymnes nationaux des deux pays. Puis s'en est suivie la remise des trophées. Le trophée Pool Malebo Awards, pesant 1,5kg sur 21 cm de long et 6 cm de large, a été fabriqué par Christian Sanga Pamba dit Christian Bikeko et Dieudonné Kahindo.

Le Prix du parrainage a été attribué au président Félix Tshisekedi.

Prix du jury de la RDC : attribués à l'abbé Jean-Pierre Mongambi (Abbé Rappeur) ; Me Donal Sidani (avocat de la RDC) ; Tshala Mwana ; Roger Ngandu.

Prix du jury de la République du Congo (RC) : attribués à Arcade Ladys ; Dénidé production ; Beethoven Germain Yombo ; Chairman Jacques Koyo ; Drtv production ; Résidence Elonda.

Les prix à compétition

Prix du cinquantenaire RC : Les Bantous de la capitale

Prix de la réincarnation RDC : Paty Asanta. Il interprète fidèlement King Kester Emeneya. Après son sacre, il a dédié son trophée à tous les "Kesteriens" du monde.

Prix du meilleur artiste de la diaspora RDC : Maître Gim's ; Prix révélation de la musique chrétienne RDC : La Sr Trina Fukiawu ; Prix de meilleur artiste Afropop RDC : Innocent Balume ; Prix de meilleur artiste de la décennie RDC : Fally Ipupa ; Prix du meilleur orchestre de la RDC : Wenge musica BCBG.

Prix de meilleur artiste diaspora RC : Sam Talanis ; Prix de meilleur artiste musique chrétienne : Belle Agniélé ; Prix de la réincarnation RC : artiste musicien Boloko de l'orchestre Super Nkolo Mboka de Djoson Philosophe (pour l'interprétation fidèle de Papa Wemba) ; Prix du meilleur chanteur de la RC : Doudou Copa.

Prix du meilleur chanteur RDC : Ferre Gola ; Meilleur mécène du cinquantenaire : Alita Tshamala ; Meilleur artiste religieuse RDC : Moise Mbiye ; Meilleur artiste tradi-moderne RDC : Charme Kanda.

Meilleur orchestre tradi-moderne : Tchi-Fumb de Pointe-Noire ; Meilleure chanson RC : Le Papa- Le Papa de Kevin Mbouande Mbenga ; Meilleur artiste RC : Kevin Mbouande Mbenga ; Meilleur orchestre RC : Extra musica ; Meilleur artiste de la décennie de la RC : Roga-Roga ; Meilleur artiste hip-hop : Biz Ice ; Meilleur label : Doumoussion record ; Révélation de l'année : Cégra Karl.

La soirée a été agrémentée par le défilé de mode organisé par Texico et la prestation musicale avec les groupes Expression Divine (qui dans une chanson ont interprété les voix de trois artistes de la RDC, Lokua Kanza, Papa Wemba et Jean Goubald) ; Kratos ; Yorobo ; Rooner et la chanson « Racines » et le Congolais Guélord Ossetté Poto.

Des failles organisationnelles

En dépit de la partie officielle (remise des prix), beaucoup de failles ont été constatées courant cette première édition. La soirée s'est déroulée en l'absence des différents grands noms de la musique des deux Congo, pourtant récipiendaires, à l'instar de Roga-Roga, Kevin Mbouande-Mbenga, Doudou Copa, Cegra Karl, Boloko, pour le Congo Brazzaville ; JB Mpiana, Fally Ipupa, Tshala Muana, Maitre Gim's, Ferré Gola, Moïse Mbiye, La soeur Trina, pour la RDC.

Des mécènes et opérateurs culturels comme Dénidé production, Beethoven Germain Yombo, PDG Yela, pour Brazzaville ou Alita Tshamala pour Kinshasa n'ont pas non plus été présents. Les mélomanes présents dans la salle se sont posés mille et une question sur leur absence.

Autre fait, c'est l'absence remarquée des chroniqueurs de Kinshasa. Pour un événement portant sur un concept aussi capital et amical « Pool Malebo » regroupant culturellement les deux capitales les plus proches au monde, l'absence des chroniqueurs de cette ville laisse à désirer.

Enfin, là où le bât blesse, c'est le traitement réservé à la coordination de Brazzaville, notamment en ce qui concerne les aspects logistiques (logements non appropriés, transport, ... ) au point où la coordination s'est multipliée en quatre pour trouver de quoi affréter le canot rapide pour la traversée du fleuve.