Congo-Kinshasa: Eufkin-Lipopo - AC Wangata tient FC Eliko en échec (0-0)

Le grand duel qui a opposé vendredi dernier, la Formation de l'Athletic Club Wangata à celle du FC Eliko, à la D3, du championnat de l'Entente urbaine du football de Kinshasa-Lipopo, à Limete-Salongo, s'est soldé par un score nul (0-0). Le match comptait pour la cinquième journée de ce championnat urbain.

C'est un précieux nul arraché de belle manière par les jeunes de l'AC Wangata qui ont tout donné au terrain traditionnel d'entraînement de son adversaire. En cinq matches joués, l'équipe chère à Mme Jeanso Wangata a déjà aligné deux victoires, deux matches nuls, et une seule défaite. Les deux matches nuls, elle les a enregistrés respectivement devant : le FC Kisenso au terrain de la Foire internationale de Kinshasa "Fikin" (1-1), puis contre le FC Eliko.

Qu'à cela ne tienne, AC Wangata reste déterminé de finir au plus haut podium et de jouer la saison prochaine à la division supérieure. En tout cas, c'est ce qu'a confirmé la présidente de cette équipe, Mme Jeanso Wangata à la fin de ce match : « nous conservons nos ambitions et objectifs du début de la saison, de passer à la Division supérieure. Malgré les résultats, nous avançons et nous croyons que nous allons encore mieux faire pour arriver là où nous avons placé la barre. D'ailleurs, il faut compter plus ou moins 20 matches en aller et 20 matches au retour. Ce qui nous permettra de rectifier nos tirs. Je sais que c'est un challenge, et il n'y a pas de cadeaux. Quant à nous de mieux travailler», a-t-elle déclaré.

Il sied de rappeler que, l'Athletic Club Wangata est un club de la commune de Lemba Foire. L'équipe est chapeautée par Jeanso Wangata, une jeune dame passionnée et accro du football depuis 2016. Aussitôt vu le jour, l'équipe a débuté sa trajectoire dans la catégorie "Junior", avant de monter à la division supérieure une saison après.