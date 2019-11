Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Les judokas brazzavillois se mettent en jambe

Environ cinquante athlètes venus des différents clubs de la ville capitale se sont affrontés, du 2 au 3 novembre, au gymnase Etienne-Monga, dans le cadre de la compétition dénommée "La première édition de grand gala des combats individuels de judo".

Des judokas de tout âge et tout niveau ont pris part au tournoi qui a mobilisé plusieurs spectateurs et amoureux du judo. Au classement des hommes, notamment des -60 kg, Jonathan Motikabeka a occupé la première place suivi de Loïck Foungué. Jonathan Mayimba et Dylane Mboni sont respectivement troisième et troisième exæquo dans cette categorie. Chez les -66 kg, le tableau se présente comme suit : Gloire Ayimba(1er), Jeremy Salawassi(2e), Cheldy Boubouta et Rufus Otongo (3e).

Dans la catégorie des -73 kg, le podium a été occupé par Josué Pellet (1er), Mahoungou Ngouala (2e), Davy Epa et Rhode Kouakoua(3e).

Chez les 81 kg, Djodjo Lofimbu(1er), Reich Nkou(2e), Ockandzé Mbongo et Chancy Soka(3e) se sont hissés sur le podium. Les meilleurs athlètes dans la catégorie des - 80 kg sont Josué Diakanoua(1er), Bonheur Nguié (2e), Heritier Belaba et Revy Ibombo(3e).

Si Lusiku(1er), Geovani Ndzemba(2e), Dassaeve et Yannick Longosso(3e) se sont placés au podium des - 100kg, Kossy (1er), Difna Okandzé(2e), Deo Ngokaba et Rivanel Moutoumoné (3e) ont facilement occupé les trois places réservées pour la categorie des +100kg.

Chez les dames, Lydie Yanga(1ère) et Ndala Adzou (2e) ont confirmé leur force dans la categorie des -48 kg. Elsa Oyama, Ninelle Ngouala et Fatou Gambou ont respectivement occupé les trois places des athlètes de -63 kg. Ursula Ngakeni (1ère), Ralume Mambou(2e) et Julvanie Massamba (3e) sont les trois judokas dames qui ont occupé le podium des -kg. De l'autre côté des + de 78 kg, Blanche Mboumba(1ère), Julie Mbakoulou (2e) et Nicole Kimbindza (3e) se sont placées au podium.

Francis Ata, président l'association sportive Tosa Obika, l'un des clubs qui ont participé à cette compétition, a profité de l'ambiance de ce tournoi pour inviter la tutelle à reunir toutes les conditions afin de redynamiser la Fédération congolaise de judo. « Le judo congolais a un avenir et nous faisons confiance à notre ministère des Sports qui devrait mettre en place une Fédération afin de construire le futur du judo ensemble avec ces jeunes qui aiment tant leur art », a -t-il signifié.

Les trois meilleurs athlètes de chaque categorie ont reçu à la fin de la compétition une médaille, un trophée et un kimono. Notons que ce tournoi a été organisé par l'Association Alphonse-N'Guesso.