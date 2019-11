Congo-Kinshasa: Rétablir l'ordre !

Le comportement agressif et même "belliqueux" des conducteurs des motos-taxis dans la capitale congolaise dépasse tout entendement. Ces compatriotes, appelés communément "Wewa" à Kinshasa, sont entrés en "guerre ouverte" avec les éléments de la Police nationale congolaise (PNC). Cela au vu et au su des autorités compétentes. Qui ne font que condamner verbalement, déplorant leurs agissements. Jusqu'à présent, elles n'ont levé aucun doigt pour décourager tous ces délinquants qui se comportent en véritables hors-la-loi.

Il est vrai que le comportement des forces de l'ordre est également condamnable. Elles s'évertuent à ne pas travailler en professionnels par rapport à leur noble mission de protéger la population civile et ses biens. Policiers et même militaires, toujours à la gâchette facile pour régler leurs "différends" avec la population civile. Ces meurtres à répétition mettent ainsi en exergue le comportement des hommes en uniforme accusés d'avoir commis 49% des exactions dans le pays le mois d'octobre dernier. C'est dire que la police congolaise n'est pas celle de proximité citoyenne au service de la nation.

À Kinshasa, trois civils, tous des "Wewa", ont été abattus par des policiers en trois jours et en trois endroits différents. Pour se rendre justice, les "Wewa" se sont rabattus sur des véhicules non seulement de la Police nationale mais aussi ceux affectés au transport en commun appartenant à l'État et aux privés, qui ont été incendiés.

Pas plus tard que hier lundi 4 novembre, les conducteurs de motos-taxis ont également incendié un bus venant du Kongo Central après avoir écrasé l'un d'eux. Une fois de plus, ils se sont fait justice. Et à l'allure où vont les choses, les "Wewa" peuvent être manipulés par des politiciens afin de créer une insurrection, pour ne pas exagérer.

Pour ne pas prêter le flanc à cette éventuelle situation dangereuse, il faudrait que les tenants du pouvoir se ressaisissent et se décident d'imposer la paix et la tranquillité. Et la réelle réforme de la PNC s'impose.