Ouganda: Jean-Eric Rakotoarisoa - Au forum international des droits de l'Homme à Kampala

Le président de la Haute Cour Constitutionnelle Jean-Eric Rakotoarisoa et le Premier président de la Cour suprême Andriamanakiandrianana Rajaona ont participé au Premier forum international des droits de l'Homme et au quatrième dialogue judiciaire africain qui s'est tenu à Kampala (Ouganda) du 30 octobre au 1er novembre 2019.

Un forum placé sous l'égide de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, avec comme thème: « Faire face aux problèmes contemporains des droits de l'homme : le rôle du pouvoir judiciaire en Afrique ».

Dialogue. L'objectif principal du quatrième dialogue judiciaire était d'identifier les principaux problèmes des droits de l'homme auxquels l'Afrique est actuellement confrontée et le rôle que le pouvoir judiciaire pourrait jouer pour y faire face. Les activités du Dialogue ont fait l'objet d'exposés et de débats en plénière. Il s'agit, entre autres, du problème des migrations, des déplacés internes et des réfugiés, du droit à la nationalité et le problème de l'apatridie en Afrique et du contentieux électoral et droits de l'homme.