Madagascar: Région Menabe - La société civile « FIVE » en force de proposition

La société civile se mobilise dans la région de Menabe pour la protection de l'environnement.

C'est dans ce cadre qu'une foire organisée par la plateforme de la société civile locale s'est tenue à Morondava les 30 et 31 octobre derniers. Environ 30 stands ont exposé durant cet événement économique régional. La société civile « FIVE » implantée dans les quatre districts formant la région y a activement participé. « FIVE investit considérablement dans la protection des forêts, en particulier celle d'Antimena. Désormais, nous ne se contentons plus d'être une force de plaidoyer. FIVE se posera en force de proposition. », a expliqué un responsable de la foire.

Pendant les deux jours de la foire, la société civile « FIVE » a mené une campagne de sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement et des ressources naturelles de la région de Menabe, une région connue pour ses potentialités touristiques grâce à ses richesses forestières et sa biodiversité.