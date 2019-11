Madagascar: Palais des Sports - Poopy revient en trombe

Poopy annonce déjà une ambiance autant euphorique que nostalgique.

Diva un jour, diva toujours ! En tout cas, c'est le cas de le dire pour Poopy. Cette grande chanteuse revient, après trois ans d'absence sur les scènes de la Capitale, pour le bonheur de ses inconditionnels.

Quand on est une diva, trois ans sont un peu trop longs pour ne pas rencontrer ses fans dans la Capitale. Voilà pourquoi Poopy remet un 100% au Palais des Sports de Mahamasina le 10 novembre. Certainement c'est l'un des plus grands rendez-vous de l'année en matière de spectacle. Environ 40 chansons au compteur, la diva annonce déjà au moins quatre heures de show grandiose comme on lui connaît depuis ses débuts. Allant de « Gina » à « Ho an'i Dada » en passant par les fameux « Tahak'izay », « Mifameno » et tant d'autres. La chanteuse sera accompagnée de ses complices de scène au grand complet, que ce soit du côté des musiciens que des danseurs.

Original. Selon les organisateurs, « ce sera un spectacle comme ceux connus et appréciés par le grand public, et non un gala évangélique. Poopy revient en force et compte donner le meilleur comme à son habitude. Mais cette fois, elle y mettra les bouchées doubles car actuellement, la chanteuse et son équipe peaufinent le show comme il se doit. Elle restera fidèle à son image et compte remettre l'ambiance d'antan en reprenant les arrangements originaux de ses titres. L'idée est de donner du Poopy authentique, avec la complicité de ses compagnons de scène et de quelques amis artistes.»

Summer Memories. Evidemment, le nom de ces invités surprises ne seront dévoilés que le jour J, histoire de parfaire l'ambiance. Dans tous les cas, la chanteuse a déjà donné un aperçu de ce que cela sera sur les plateformes musicales en sortant son « Summer memories » il y a un mois. Une compilation de 12 titres phares qui ont marqué les générations durant ces 30 ans dernières années. Pour rappel, Poopy a commencé la scène en 1983 au sein du groupe Njila et évolue dans une carrière solo depuis 1990 avec notamment la sortie de son premier album « Andao Handihy ». Depuis, 19 autres albums sont sortis. Elle est indéniablement une icône incontournable qui représente parfaitement les femmes épanouies qui ont réussi autant personnellement que professionnellement dans leur vie.