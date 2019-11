Madagascar: Compagnie Tsaradia - Une trousse porteuse de l'identité nationale pour ses clients

Cette trousse confort de Tsaradia sert également de cadeau de souvenir pour ses clients.

La filiale de la compagnie aérienne nationale Tsaradia, opte pour un patriotisme économique en mettant à l'honneur le « Vita Malagasy », que ce soit par ses couleurs ou par son logo depuis son lancement en juillet 2018.

En outre, Tsaradia propose des repas typiquement malgaches à bord. Elle travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs et des producteurs locaux, pour ce faire. Mais ce n'est pas tout ! Elle propose une nouvelle trousse porteuse de l'identité nationale à ses clients de la Classe Privilège ou Business Class, et ce, suite à son partenariat avec l'entreprise sociale dénommée « Soasoo ». Celle-ci a, en fait, apporté une grande créativité en imaginant pour les clients de Tsaradia une pièce intemporelle et élégante, avec des matières exclusives et naturelles « Vita malagasy ». A titre d'illustration, le « soga » qui est un tissu en coton emblématique de Madagascar, compose la trousse confort. Il est décliné en cinq couleurs, à savoir, céleste, écru, terre, bleu encre et miel apportant une personnalité à chacune des trousses. A part cela, l'esprit graphique de Tsaradia a été revisité pour l'intégrer à la trousse. C'était d'ailleurs l'origine de la création du tissu Tsaradia, au design exclusif et original, d'après les explications d'un responsable au sein de la compagnie. Le cuir de zébu vient, quant à lui, sublimer la trousse.

Cadeau de souvenir. Notons que cette trousse confort est distribuée au décollage des vols par les équipages de la compagnie aux clients de la Classe Privilège. Pour leur bien-être, la trousse contient notamment un oshibori au thé vert et un éventail aux couleurs de Tsaradia. Avec son format pochette, cette trousse confort a été également créée pour être un véritable cadeau de souvenir à emporter chez soi après le voyage. Par ailleurs, la création de cette trousse Tsaradia est le fruit de l'engagement commun entre la compagnie et l'entreprise Soasoo en matière de respect des valeurs, et ce, via la réalisation de leurs activités de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE). Celles-ci visent notamment à contribuer au développement socio-économique du pays et à la préservation de l'environnement. En effet, ce produit portant l'identité nationale a été fabriqué à Madagascar, et ce, sans utilisation de plastique ni de métal. Ce projet a en même temps permis la création d'une quinzaine d'emplois directs au sein de Soasoo et la mise en place d'un nouvel atelier. Il faut savoir que chaque pièce est différente l'une de l'autre. Elle est soigneusement composée, pièce par pièce, par une équipe dédiée, passionnée par le travail fait à la main.