Congo-Kinshasa: CAF-C2 - DCMP en phase des poules aux dépens de Gor Mahia

Le club vert et blanc de Kinshasa s'est fait peur à domicile, le 3 novembre, au stade des Martyrs, face à son adversaire kényan, avant d'obtenir sa qualification pour la phase des groupes de la 17e édition de la Coupe de la Confédération.

Après le résultat d'égalité du match aller à Nairobi (un but partout), DCMP a été mené dès la 11e mn du match retour, suite à un but inscrit par Ochieng, le Kényan le plus expérimenté de Gor Mahia. Mais les joueurs du coach Isaac Ngata ont gardé le moral et un mental fort jusqu'à égaliser à la 45e mn par Vinny Bongonga. A la pause, le score a donc été d'un but partout. Au retour des vestiaires, l'Ivoirien des Immaculés, Junior Abou Koné, a inscrit le but de la victoire, qualifiant son équipe pour les huitièmes de finale (phase des groupes) de la C2 africaine.

Notons que pour cette rencontre, le coach Isaac Ngata a titularisé le gardien de but international congolais de Brazzaville, Barel Mouko. En défense, il y a eu Amale Mukoko, Kayembe Ndotoni, Ikoyo Iyembe et Inonga Baka. Au milieu de terrain, on a noté la présence de Doxa Gikanji (remplacé en première période par Arsène Loko), Rashidi Asumani et Junior Abou Koné. Et en attaque, Rashidi Musinga Kwamambu, William Likuta Luezi et Vinny Bongonga ont été titulaires. Mbomba, Ngouelo Seda, Arsène Loko, Carter Hairo et Junior Mbele ont débuté sur le banc des remplaçants.

DCMP retrouve ainsi la phase des poules d'une compétition africaine interclubs après huit ans d'absence. Le club vert et blanc de Kinshasa ne s'arrêtait qu'au premier tour des éliminatoires à chaque fois depuis 2011.