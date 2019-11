Sénégal: 9eme édition de Gorée Diaspora Festival - Gorée célébre le continent et sa diaspora

« L'île de Gorée, une histoire, une mémoire plurielle : de l'impératif d'une vision partagée », tel est le thème de la 9ème édition de Gorée Diaspora Festival qui va se tenir au sein de l'île du 22 au 24 novembre prochain.

En conférence de presse hier, lundi 4 novembre, le président du festival, Me Augustin Senghor, a décliné le programme de l'évènement dont le pays invité d'honneur est le Cuba.

A l'occasion, des hommages seront rendus au capitaine Mbaye Diagne, au conservateur de la Maison des esclaves, Boubacar Joseph Ndiaye, et au musicien Ndiouga Dieng, tous décédés.

Gorée Diaspora Festival rouvre ses portes du 22 au 24 novembre prochain. Axée sur le thème « L'île de Gorée, une histoire, une mémoire plurielle : de l'impératif d'une vision partagée », la 9ème édition du festival qui va se dérouler à l'île de Gorée, a comme pays invité d'honneur, le Cuba.

Elle sera également l'occasion de rendre un hommage au défunt musicien, Ndiouga Dieng, au conservateur de la Maison des esclaves, Feu Boubacar Joseph Ndiaye et au capitaine Mbaye Diagne qui a perdu sa vie au cours du génocide rwandais. Face à la presse hier, lundi 4 novembre, le président de Gorée Diaspora Festival, Me Augustin Senghor, est revenu sur l'objectif du festival.

Selon lui, il s'agit à travers l'évènement de « développer une nouvelle approche » de la conservation de la mémoire de l'île de Gorée.

« Il faudrait à travers la réflexion qu'on puisse développer une autre approche mémorielle afin que non seulement, les gens puissent entendre parler plus de Gorée et de son rôle dans la traite négrière mais surtout que la diaspora issue de cette traite négrière puisse se reconnaitre et trouver le prétexte de ce festival pour se rapprocher de l'île mémoire et enfin pouvoir faire un retour aux sources », a expliqué le maire de Gorée.

Présente à la conférence de presse, l'ambassadeur de Cuba au Sénégal, Saylín Sánchez Portero, s'est réjouie du choix porté sur son pays comme invité d'honneur.

« On a des racines partagées et c'est pour ça que ce festival est non seulement important pour Gorée et l'Afrique mais pour nous aussi car il a une dimension transcendante pour l'histoire de l'humanité », a fait savoir l'ambassadeur.

Selon elle, Gorée Diaspora Festival va permettre de renforcer les relations entre le Sénégal et Cuba surtout que 2019 coïncide avec le 45ème anniversaire de la signature des accords diplomatiques entre les deux pays.

En effet, le budget du festival est estimé à 40 millions de F Cfa. Et si Gorée Diaspora Festival a su se tenir depuis son début, c'est parce que, dit Me Augustin Senghor, « la commune, les associations et les populations en ont fait leur affaire et nous avons toujours essayé de proposer un contenu qui puisse intéresser les partenaires habituels ».

En plus des Goréens de la diaspora, il est attendu des délégations venant du Rwanda, des Etats-Unis, de la Guadeloupe qui vont faire des prestations artistiques. A l'occasion, une signature de jumelage entre Gorée et Brooklyn sera faite.

Au programme du festival, il est prévu une projection de film de Joseph Ramaka Gaï, un symposium sur le thème général. Pour cette année, l'innovation majeure du festival est la Noche Blanca, une nuit blanche accompagnée de musiques cubaines.

Il y'aura également la finale de la coupe du maire édition 2019, un carnaval de clôture, entre autres activités. Sans oublier la mise en place du village du festival où vont se tenir les expositions.