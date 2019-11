Burkina Faso: Assassinat du maire de Djibo - La Nafa a perdu un de ses cadres dans l'attaque

communiqué de presse

«C'est avec une "profonde émotion" et une très grande tristesse que la Nouvelle Alliance du Faso (NAFA) a appris l'assassinat du Député-maire de Djibo, Oumarou DICKO et trois de ses compagnons dont Yacouba GUINDO, militant de la NAFA, tête de liste du parti aux élections législatives de 2015 et également Secrétaire Général de la section provinciale de la NAFA dans le Soum.

En ces douloureuses circonstances pour l'ensemble du peuple burkinabè et notre parti qui a perdu un militant fidèle et engagé pour la nation, la NAFA présente ses condoléances les plus attristés aux familles endeuillées.

Au nom de l'ensemble de ses militants, le Parti exprime toute sa compassion et sa solidarité à toutes les filles et fils de la province du Soum.

La NAFA condamne avec fermeté cette énième attaque inhumaine que rien ne saurait justifier.

Le parti recommande que des enquêtes indépendantes, impartiales et des autopsies soient réalisées pour démasquer ces crimes odieux en n'excluant aucune piste endogène ou exogène.

Le parti appelle au regard du drame et de la situation cruciale que vit notre pays à l'union sacrée, à la cohésion nationale , à la vigilance et à la résistance de tous les Burkinabè.

La NAFA invite également les autorités du pays à œuvrer davantage à mettre tout en œuvre pour impliquer toutes les filles et fils du Burkina Faso pour garantir la paix, la sérénité, la sécurité des personnes et des biens.

Paix aux âmes des disparus et du courage aux familles éplorées!

Que Dieu le Tout puissant leur rende justice, et qu'Il protège la terre libre du Burkina Faso !»

Pr Mamoudou H. DICKO

Ambassadeur pour la Paix Universelle