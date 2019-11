Tunisie: Lutte antiterroriste - 2 bombes de confection artisanale détruites à Médéa

Alger — Deux bombes de confection artisanales ont été détruites lundi par des détachements de l'Armée nationale populaire algérienne (ANP) à Médéa et Ain Defla, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 04 novembre 2019, deux (02) bombes de confection artisanale, et ce, lors de deux opérations de fouille et de ratissage menées à Médéa et Ain Defla (1ère Régionmilitaire)", précise-t-on de même source citée par l'agence de presse APS.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et "dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues en Algérie, des détachements combinés de l'ANP ont saisi, suite à des opération menées distinctement à Oran (2ème RM), Jijel (5ème RM) et Ghardaïa (4ème RM), 85 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé trois (03) narcotrafiquants en possession de 33.460 comprimés psychotropes à Tébessa et Oum El Bouaghi (5ème RM)".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), 26 individus et saisi 20 groupes électrogènes, 14 marteaux piqueurs, ainsi que 2 camions et un téléphone satellitaire", alors que des éléments de la Gendarmerie "ont arrêté deux (02) personnes et saisi 62.988 unités de produits pyrotechniques à Tébessa (5ème RM), Biskra et El Oued (4ème RM). De même, 2 fusils de fabrication artisanale ont été saisis à Batna (5ème RM)", ajoute le communiqué.