Ile Maurice: Réouverture du procès de Gro Derek et Casimir pour importation de drogue

Après le décès du juge Prithviraj Fekna aux Seychelles, le dossier Gro Derek-Bruno Westley Casimir a été confié à la juge Shameem Hamuth-Laulloo. Hier, lundi 4 novembre, les deux hommes accusés de trafic de drogue se sont présentés aux assises. Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et Bruno Westley Casimir ont plaidé non coupables pour trafic de drogue.

Leurs avocats respectifs, Me Deepak Rutnah et Me Alvin Jawaheer, ont chacun présenté une motion d'abus de procédure. Ils ont argué que leurs clients ne vont pas bénéficier d'un procès équitable. Affirmant que sept ans après le délit de trafic de drogue, commis entre janvier et mai 2012, les accusés seront défavorisés.

L'accusation reproche à Gro Derek d'avoir délivré six kilos d'héroïne à Seewoosingh Dayal à Baie-du-Tombeau. Il est aussi poursuivi pour avoir remis 45 000 euros à travers des intermédiaires pour financer l'importation d'héroïne. Quant à Bruno Westley Casimir, il est accusé d'avoir transporté des bouteilles remplies d'héroïne au large d'Albion et de Baie-du-Tombeau en mars et mai 2012.

Renvoyée au 12 novembre

L'affaire a été renvoyée au 12 novembre pour débattre la motion de la défense. L'accusation sera représentée par Mes Denis Mootoo et Asha Ramano-Egan, Assistants Directeurs des poursuites publiques.

Pour rappel, le procès intenté à Gro Derek et à Bruno Westley Casimir avait pris fin le 9 mars 2017 devant le juge Prithviraj Fekna. Ce dernier avait réservé son jugement dans cette affaire. Mais le sort en a décidé autrement. Le juge Fekna est décédé le mardi 6 août 2019.