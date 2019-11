Congo-Brazzaville: Forum de l'orientation et des études - Trois jours d'intenses activités

Organisée par Campus France, Institut français du Congo (IFC), et Total Congo, en partenariat avec les ministères de l'Enseignement national, la quatrième édition de ce forum aura lieu du 6 au 8 novembre à Brazzaville, après celle de Pointe-Noire deux jours auparavant.

Le forum de l'orientation et des études en France et au Congo débute le 6 novembre, sur le thème « C'est en étudiant que j'ai réalisé mon rêve ». Au programme, des conférences, présentations de filières, ateliers d'orientation, en présence d'établissements d'enseignement supérieur français et congolais ainsi que de nombreuses entreprises et organisations non gouvernementales (ONG).

A l'issue de la cérémonie officielle, les participants plongeront dans les ateliers. Il y aura "Les formations scientifiques" dirigées par IMT Mines Albi, Université Poitiers, dans la salle Savorgnan ; " Les métiers de la sécurité et de la défense" (Mission de coopération et de défense, Armée du salut), "L'insertion professionnelle au Congo" (Ministère de l'Enseignement supérieur).

Les activités se poursuivront par les enseignements sur " Les métiers du pétrole ", donnés par Total, " Les métiers de la santé " par des médecins, et ceux de "l'aviation" seront pris en charge par Sim Aerospace. Le public sera informé également de la procédure à suivre pour des études en France.

D'autres ateliers porteront sur "Les métiers de la logistique et de l'aéroportuaire " (Congo Terminal, Bolloré, Ragec, Aérco) ; sur " "Les métiers du numérique" (IFIS NTS). ITM Mines Albi va, quant à lui, animer l'atelier sur "Se préparer aux études d'ingénieur". "Atelier d'orientation" et "Rédiger son CV et sa lettre de motivation" sont des thèmes qui seront abordés par Campus France (le second par des inscriptions). L'atelier aura lieu dans la salle Campus France, et les stands seront implantés dans le hall pour les visites. La journée sera clôturée par les ateliers sur "Les métiers de la finance" par la Société générale, sur "Réussir un entretien de sélection", par Excelia Group interviendra.

A la deuxième journée les participants suivront des ateliers sur "Les formations de l'agroforesterie et de l'agroalimentaire", "Poursuivre ses études à l'université" ; "Les métiers du bois", etc.

La dernière journée sera marquée par des ateliers en "Formations en management"; "Les formations en ligne"; "Les métiers de l'enseignement"...

La cérémonie de clôture de ce forum, qui sera animée par Juste Parfait et Weilfar Kaya, interviendra en début d'après-midi du 8 novembre .