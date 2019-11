Afrique: Fibre optique - Le Congo et la BAD confiants sur la mise en œuvre du projet Cab

Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, s'est entretenu sur le sujet à Brazzaville, le 4 novembre, avec l'économiste résident de l'institution financière panafricaine au Congo, Antoine Marie Sié Tioye. Les deux hommes ont évoqué la nécessité de concrétiser le projet à échéance.

En phase de réalisation, le projet connaît une bonne avancée partant de la République centrafricaine (RCA) et du Cameroun. Pour Antoine Marie Sié Tioye, la coopération entre les deux pays favorise en quelque sorte la bonne progression des travaux. « Il y a eu une bonne collaboration entre le Congo et la RCA. Ce qui nous a permis d'avancer de ce côté », a-t-il indiqué.

Au cours de l'entretien, les deux responsables ont passé en revue le niveau d'exécution du projet, dans son volet interconnexion fibre optique entre le Congo, la RCA et le Cameroun. Une initiative qui permettra au pays de réaliser des travaux à valeur ajoutée dans l'aboutissement de l'économie numérique.

« Il fallait discuter sur le sujet, pour avoir une idée assez précise sur l'état d'avancement d'un certain nombre de choses et s'assurer de la bonne exécution du projet », a déclaré le ministre des Postes et des télécommunications, Léon Juste Ibombo.

Par ailleurs, en sa qualité d'économiste, le représentant de la Banque africaine de développement (BAD) au Congo apporte son expertise en ce qui concerne l'analyse des politiques de développement et la mise en place des réformes. Ce dernier joue également un rôle important de conseil auprès du gouverneur de la BAD et des autorités congolaises.

Précisons que la connexion à la fibre optique sous-fluviale entre le Congo et la RCA se fera à l'aide d'un câble dans le lit de la Sangha, allant de Pokola à Bomassa en passant par Ouesso et Kabo, soit un trajet de 136 km.

Le projet Cab est financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de huit milliards francs CFA. Il a pour objectifs, entre autres, de contribuer à la diversification de l'économie congolaise grâce à l'augmentation sensible des recettes fiscales et la réduction considérable du coût de transactions économiques et sociales.